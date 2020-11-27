«Перевал Дятлова»: дело не в шляпе

По сюжету – группа Игоря Дятлова за шесть дней до гибели. Некоторые сцены сериала – напрямую моделируют реальные снимки 1959 года. Кадр из сериала «Перевал Дятлова»/PREMIER

Телеканал ТНТ завершил показ сериала «Перевал Дятлова». Громкая премьера, рассказывающая о гибели группы Игоря Дятлова на севере Свердловской области, ожидаемо вызвал жаркую дискуссию. Многие, конечно, обсуждали не художественную составляющую, а реальные факты, по крупицам собранные с 1959-го. Сериал получился вполне захватывающим и, безусловно, оставляющим ещё больше вопросов о случившимся в горах почти 62 года назад.

Всё и ничего

Об истории группы Игоря Дятлова можно сказать так: о ней знают всё и одновременно не знают ничего. Число теорий об одной из самых загадочных истории XX века уже перевалило за сотню. Уж сколько написано больших исследований о том, почему же всё-таки туристы разрезали палатку изнутри, наспех выбрались на страшный мороз неодетыми и погибли… Сколько снято передач, документальных фильмов. Версий масса – от природных, криминальных до техногенных и мистических.

В 2020-м после повторного расследования гибели туристов главной версией была названа снежная лавина. Однако Генпрокуратура пока официально так и не поставила точку.

Лавина это или нет, мы, возможно, никогда не узнаем. Хотя после выхода сериала уже нашлись критики, заявившие, что в окрестностях горы Холат-Сяхыл «всё было не так». Но ведь и не уповали создатели (режиссировали его Павел Костомаров, Валерий Федорович, Евгений Никишов, Степан Гордеев) на правду, которую, как ни ищи, не найдёшь. Загадка по-прежнему будет оставаться такой же жуткой и «Перевал Дятлова» в этом плане – ещё одна версия к числу уже существующих. С ней можно соглашаться, спорить, не принимать, но она теперь есть.

Ожидание – реальность

Делать сериал об этой загадке – ход весьма логичный. Можно растянуть повествование на несколько серий, так зрителю проще воспринимать эту историю. Огромное количество фактов тоже в разы проще уместить в несколько часов. Но «Перевал Дятлова» не так прост, как может показаться с первого взгляда. Его создатели – там довольно большая группа людей – решили не просто реконструировать сам поход, а показать, что было «до и «после» трагических событий. Витиеватую нить сценария даже специально разрезали на чётные серии и нечётные (их всего восемь). В первых – время уже после гибели дятловцев. Во вторых – сам поход на гору Отортен.

Чётные серии сняты на чёрно-белую плёнку, нечётные – цветные. Кроме этого, всё время нам показывают нечто, назовём это «воспоминаниями» участников, прошедших войну. Из-за этого повествование кажется столь насыщенным, что всем линиям становится тесно даже в восьми сериях. Отличный мог бы получится ход, используемый умело крайне редко – отдельные линии, поначалу абсолютно не связанные, в итоге неожиданно сплетаются в один клубок. Почти детектив, в разном времени и пространстве. Разгадку в томительном ожидании ждёшь в самом конце, но, кажется, нити этого клубка тянутся дальше и связываются уже не на экране, оставляя зрителя в недоумении.

Понятное дело, москвич

Здесь, как кажется, кроется одна деталь, которая многим не понравилась и даже оттолкнула от дальнейшего просмотра – серии с расследованием гибели группы сняты неровно, не лишены клише, сценарных и художественных проблем. Главный герой – явно вымышленный сотрудник КГБ Костин (Пётр Фёдоров), которого из Москвы отправляют расследовать дело. По Ивдэлю (в фильме город называют именно так, через «э» даже местные) Костин 27 февраля разгуливает в шляпе и пальто. Шарфа тоже нет. Ну понятное дело, москвич, уральских морозов в жизни не видал, дайте ему скорее ушанку, валенки! Отнюдь! Костин в шляпе, одетый как «денди лондонский», будет колесить по уральским горам, даже на сам перевал отправится в ней.

Районы Свердловска будут совсем неузнаваемы, поездка в горы займёт какие-то считанные часы. Костин почему-то всем скажет, что он «инкогнито», но рулить делом будет только он. Полномочия его, кажется, сравнимы с товарищем Хрущёвым. При этом его будут окружать реально существовавшие люди – ивдельский прокурор Василий Темпалов, прокурор-криминалист Лев Иванов, даже первый секретарь Свердловского обкома КПСС тех лет Андрей Кириленко. Параллельно у Костина будут наклёвываться романтические отношения с судмедэкспертом (её играет Мария Луговая), в итоге ещё выяснится, что Костин воевал с её мужем, который погиб на фронте, но рассказать об этом он почему-то не решается. Более того, во время Второй мировой войны майор наткнулся на какой-то немецкий замок, с какими-то странными мертвецами, знаками и ритуалами. Если вдруг вам покажется, что этот «компот» как-то в итоге повлияет на самих дятловцев – вы ошибаетесь. Эта линия будет брошена на полуслове, а от такой насыщенности вполне может пойти кругом голова. И на вторую серию у зрителя сил и желания уже не останется, а жаль.

Чётные и чёрное-белые

Потому что серии про сам поход сделаны в разы лучше! Здесь можно, в первую очередь, плюсовать создателям за тщательный кастинг – все десять туристов, включая сошедшего Юрия Юдина – внешне схожи с реальными дятловцами. Схожи ли черты характеров – вопрос более глубокий. Ответа на него у людей, близко не знавших всех десятерых, конечно нет. Но сам сериал ни в коем разе не порочит память о погибших.

Решение снимать на плёнку, явно потратив на это больше сил и средств, по зрительским реакциям окупает себя уже с первых минут. Настолько честнее становится показанное. Большой вклад здесь Глеба Филатова (его в 2019-м награждали как лучшего оператора на «Кинотавре») и Алексея Стрелова.

Что случилось с группой после выхода из 2-го Северного – никто, кроме них, не знает. Создатели тут предлагают нам своё видение, опираясь на факты расследования, сохранившиеся снимки участников, материалы уголовного дела. Да, с ним сценаристы ознакомились.

Художественная линия закручивается так лихо, что за четыре серии о самом походе мы успеваем посмотреть сразу несколько вариантов того, что могло пойти не так. Здесь и манси, и беглые заключённые, и военные, и уж, простите за раскрытие сюжета, загадочные шары света в небе, и ссора между участниками, и нападение медведя. На чём остановились в итоге – раскрыть будет не очень правильно, но скажем так: версия, в общем, имеет под собой основания.

Страх – большой двигатель сценария, но нагнетается он вовсе не потусторонними силами, которых можно было ожидать, а факторами естественными и от этого более жуткими. Мансийские знаки, оставленные на деревьях, сильнейшие бури, где на метр не видно буквально ничего, обступающий необъятный лес, словно перешёптывающийся о чём-то недобром. Те, кто выезжал за пределы Ивделя, бывал в деревнях на самом севере области, не даст соврать: проезжая по дорогам, через густой лес, чувствуешь себя порой очень неуютно.

Истина где-то рядом

«Перевал Дятлова» начали обсуждать ещё до выхода. Многие, опасаясь «клюквы», не стали смотреть вовсе. Проблема сериала заключается, кажется, в одном – в выбранной теме. И вовсе не случайно, что «Перевал Дятлова» – это первый именно российский художественный фильм о той трагедии. Была, конечно, американская картина «Тайна перевала Дятлова» 2013 года Ренни Харлина, где по сценарию на перевале появляется тайный бункер…

Эта тема, по-прежнему будоражащая умы в поиске правды, столь остра, что при любом её затрагивании возникает огромный резонанс. Так происходит со многими вещами из советского наследия, которых пытаются коснуться режиссёры. А когда живы родственники, друзья и знакомые – ещё сложнее, поскольку тонкая грань между правдой и художественными вымыслом нравится не всем.

Но есть тут одно отличие от всех других историй – никто не знает, что произошло на перевале. И попытка воссоздать эти события в сериале, кажется, удалась. Здесь кроется главное отличие, например, от той же «Тайны перевала Дятлова»: реальная история, как оказалось, совсем не нуждается в жутких «приправах» сценаристов. И как бы ни усмехались зрители по поводу легко одетого майора Костина, но его фраза, сказанная ближе к финалу, честна по отношению к мучительной загадке XX века: «Никто не узнает, что случилось на самом деле, кроме тех, кто там был. Хотите – пробуйте разгадать». Или попробуйте посмотреть.

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