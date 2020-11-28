Гран-при фестиваля «Россия» присудили фильму «Спецы»

Обладатель Гран-при Анна Драницына. Фото: Александр Козик

Сегодня в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония закрытия 31-го Открытого фестиваля документального кино "Россия". Главный приз смотра достался картине «Спецы», режиссера и автора сценария Анны Драницыной, студия «Золотой лис», г. Санкт-Петербург.

Обладатель Гран-при "России" выбирался совместным решением жюри двух конкурсов. В качестве награды режиссёр-победитель получил грант на создание новой картины.

Конкурс общеэкранных фильмов:

«Лучший полнометражный фильм»: «Кресты» (режиссёр Ангелина Голикова, авторы сценария Сергей Мирошниченко, Елизавета Конякина, студия «Остров», г. Москва, 91 мин., 2020, 16+).

«Лучший короткометражный фильм»: «Община» (режиссёр Павел Фаттахутдинов, ООО «Кинотехнологии», г. Екатеринбург).

«Операторское мастерство»: «Нерка. Рыба красная» (режиссер и оператор Дмитрий Шпиленок, кинокомпания «SHPILENOK FILM», г. Москва).

«Лучший дебют»: «Костя Питерский» (дебют режиссёра и автора сценария Евгения Сущёва).

Специальный приз жюри: «Запрещенные дети» (режиссёр и автор сценария Евдокия Москвина, кинокомпания «Стелла», г. Москва)

Приз зрительских симпатий (общэкранные фильмы): «Как некий херувим..» (режиссер и автор сценария Елена Дубкова, ООО «Кинохроника», г. Екатеринбург).

Конкурс телевизионных фильмов:

"Лучший телевизионный документальный фильм": «Дальстрой. Линия фронта» (режиссёр и автор сценария Анастасия Якубек, ГТРК «Магадан»).

Специальный приз жюри: «Буров и Буров» (режиссёр Павел Селин, г. Москва).

Специальный приз жюри: «Аты-баты, шли с экрана в бой солдаты» (сериал «Вечная Отечественная»), (режиссер Андрей Осипов, автор сценария Захар Прилепин, студия «Точка зрения», г. Москва).

Диплом «За яркий дебют»: «Подсолнух» (режиссёр и автор сценария Чингиз Сулумбеков, г. Бишкек).

Диплом «За раскрытие темы «Судьба и время: «Герасимовы» (режиссёр и автор сценария Андрей Титов, студия «Уралфильм», г. Екатеринбург).

Диплом «За за виртуозную работу с кинохроникой»: «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» (режиссёр Павел Печенкин, Пермская синематека, г. Пермь).

Диплом: «Театр за колючей проволокой» (режиссёр и автор сценария Инна Кокорина, студия «Фишка-фильм», г. Москва).

Приз зрительских симпатий (телевизионные фильмы): «Битва за Крым» (режиссёры Валерий Тимощенко и Станислав Ставинов, «Студия ЦЕНТР»).

Напомним, в этом году фестиваля "Россия" проводился в двух форматах - и офлайн, и онлайн. За призы в категории "общекомандные фильмы" боролась31 картина в категории "телевизионные фильмы" - 24 работы.