Что показало документальное зеркало?

Анне Драницыной, режиссёру фильма "Спецы", удалось добиться невероятного доверия её героев к камере. Вероятно, поэтому картина вызывает такой отклик у зрителей. Фото: Александр Козик

В Екатеринбурге подвели итоги 31-го Открытого фестиваля документального кино «Россия». Программа нынешнего смотра стала одной из самых сильных за последние несколько лет. И дело не только и не столько в профессионализме и художественных находках авторов. Этот фестиваль запомнится большим количеством работ с ярко выраженной гражданской позицией.

31-я «Россия» в условиях пандемии, напомним, проходила сразу в двух форматах – наряду с привычными показами в кинозалах были организованы онлайн-трансляции. И этот первый опыт оказался очень удачными, думаю, тут меня поддержат многие зрители. О том, что быть гостем фестиваля «на удалёнке» сегодня безопаснее, – понятно. Второй положительный момент в том, что при невероятной насыщенности программы (в день больше десятка картин) онлайн позволил увидеть больше, чем в прошлые годы.

Только на моей памяти на протяжении десяти лет организаторы говорят о необходимости привлечения молодого зрителя. Однако основная часть показов идёт в будни с утра и до вечера. Ни студенты, ни уж тем более работающие люди, при всём желании в таком графике пополнить ряды фестивальной публики не могут. Онлайн же эту ситуацию скорректировал. Как знать, может, оргкомитет сочтёт возможным перенести «пандемийный формат» на следующие смотры.

Кино, делающее жизнь лучше. Обязательно к просмотру

Мы привыкли, что конкурс «России» – это своего рода зеркало нашей жизни, некий срез главных тем последнего времени, которые особенно волнуют общество. В этом году документалисты практически в голос (пусть и каждый по-своему) выразили тревогу относительно будущего молодого поколения, а точнее, самой уязвимой его части. Гран-при фестиваля присудили картине «Спецы» режиссёра Анны Драницыной. Это кино о питерской школе, где учатся трудные подростки. На протяжении семи лет здесь работает воспитатель Александр, а для ребят просто Санёк. Он самоотверженно берёт на себя функции родителей, учителей, а главное, становится для них другом, который не бросит даже в самой тяжёлой ситуации, даже когда они оказываются за решёткой.

Фильм полностью чёрно-белый, авторы хотели подчеркнуть, что в жизни этих детей почти нет цветных красок. Но это не совсем так. Чёрно-белым он, пожалуй, должен был стать в финале, когда мы узнаём, что эту единственную в Петербурге школу для подростков с девиантным поведением закрывают. Сейчас ребята будут предоставлены сами себе. И Санёк больше не сходит с ними на рыбалку, больше не будет выхаживать их во время болезни, не угостит любимыми макаронами с тушёнкой.

Понять молодое поколение попыталась режиссёр Олеся Фокина. Её картина «Обнажённость» посвящена памяти Юриса Подниекса, того самого, что в 1986 году снял фильм «Легко ли быть молодым?» о проблемах советской молодёжи времён «Перестройки». Юрис планировал вернуться к своим героям через десять лет, но в 92-м его не стало. Монтажёр картины Антра Цилинска сделала это за него. Подниекс также был тем человеком, который переманил Олесю Фокину из тележурналистики в документальное кино. И вот спустя 30 лет она решила, пусть и отчасти, пойти его путём. В картине «Обнажённость» молодёжь – честная, романтичная, свободная. Более яркого контраста со «Спецами», наверное, не представить. Отчего взгляд на это поколение становится шире.

Евдокия Москвина с фильмом «Запрещённые дети» удостоилась Специального приза жюри «За доказательство того, что кино может влиять на жизнь и делать её лучше». Хотя данная формулировка на нынешней «России» применима к половине конкурсной программы, конкретно этот режиссёр отправилась в так называемый «Сирийский Курдистан», в лагерь военнопленных Аль Холь, чтобы забрать в Россию пятерых чеченских девочек-сестёр. Их родители перешли на сторону ИГИЛ (запрещённая в России организация), позже они были убиты, а девочки остались одни в этом лагере. Младшей на момент съёмок было чуть больше двух лет. Фильм уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ivi.

Евдокия Москвина. Фото:

Ещё одна работа в категории «гуманитарных» – это, конечно, «Нулевая отметка» Юлии Бывшевой из Иркутска. В недавнем интервью «ОГ» документалист Сергей Мирошниченко привёл пример, как во время пожаров в Сибири летом 2019-го не могли найти съёмочную группу, которая бы поехала это запечатлеть. И вот сибиряки реабилитировались – авторы «Нулевой отметки» отправились в городок Тулун, где случилось сильнейшее наводнение. Помимо того, что фильм стал уникальной хроникой страшного события, режиссёр рассказал истории четырёх семей, чья жизнь, как выразились сами люди, в тот день «обнулилась». У одних героев дом просто уплыл. Не осталось ровным счётом ничего. Авторы следили за пострадавшими на протяжении полугода, показав, что им пришлось пережить, и какую роль в этой истории сыграла власть. Эта работа была отмечена Призом Российского архива кинофотодокументов, как «Фильм, достойный государственного хранения».

«Кресты» до Netflix довели

Нам приятно отметить, что практически все картины, попавшие на старте киносмотра в рубрику «Выбор «ОГ», в итоге отмечены призами. Один из них «Кресты» – «Лучший полнометражный фильм» на 31-й «России». Автором сценария выступил уже упомянутый нами Сергей Мирошниченко, а режиссёром его дочь – Ангелина Голикова. Творческая судьба Мирошниченко началась в Свердловске, Ангелина здесь родилась. За плечами у Голиковой больше 20 документальных работ, на протяжении 12 лет она является директором докпрограммы Московского кинофестиваля.

Ангелина рассказала, что идея показать на экране одну из старейших тюрем страны – петербургские «Кресты» – к ней пришла случайно, она ехала в «Сапсане» и приняла новое здание тюрьмы за научный центр. Затем оказалось, что совсем скоро заключённых из старых «Крестов» должны были перевозить в новые, и у команды остаётся не больше двух недель, чтобы подготовиться к съёмкам.

Наблюдая за конечным результатом, вам ни за что не придёт в голову, что кино делалось в спешке. Работали в «Крестах» шесть операторов, дополнительный свет внутрь тюрьмы доставляли с «Ленфильма», более того, периодически в картине появляется хроника, снятая в этой тюрьме в прежние годы самим Мирошниченко.

С точки зрения содержания это, скорее, философская притча. Герои картины рассуждают о том, чем является для них это место. Для кого-то уроком, для кого-то территорией, которую они больше всего боятся покинуть, для кого-то – всей жизнью. В одной сцене появляется очень пожилая женщина, проработавшая в «Крестах» много лет, пережившая там блокаду. В этой тюрьме сидели люди, известные во всём мире – Троцкий, Малевич, Бродский. Список этот, увы, можно продолжать слишком долго. Именно там Лев Гумилёв создал свою знаменитую теорию пассионарности…

В картине показан знаковый момент для истории этого места – переезд заключённых в то самое новое здание «Кресты-2». Одновременно из старой тюрьмы перевозили более 2000 человек, проезд снимали с квадрокоптеров одним дублем – этой сцене позавидовали бы создатели боевиков. Да и вообще, некоторые зрители приняли эту картину за игровую, слишком качественно и интересно она сделана.

А драматизма фильму добавляет тот факт, что некоторые высокопоставленные чины, отвечавшие за строительство «Крестов-2», уже отправлены в эти стены.

Помимо фестивальной удачи в виде призов, картину ждёт и большая премьера. Фильм «Кресты» стал первой российской документальной картиной, отобранной для показа на одной из самых крупных мировых платформ на основе потокового мультимедиа Netflix. В дальнейшем авторы этой работы планируют создать целую серию фильмов о российских тюрьмах, включая Владимирский централ и «Бутырку».

Обладатель приза "За лучший телевизионный фильм" - автор картины «Дальстрой. Линия фронта» Анастасия Якубек. Фото: Александр Козик

Екатеринбургский режиссёр Павел Фаттахутдинов получает награду за "Лучший короткометражный фильм". Фото:

Автор картины «Костя Питерский» Евгений Сущёв. Фото: Александр Козик

Фото: Галина Соловьёва Гран-при: «Спецы», реж. Анна Драницына, студия «Золотой лис», Санкт-Петербург. Конкурс общеэкранных фильмов: «Лучший полнометражный фильм»: «Кресты», реж. Ангелина Голикова, студия «Остров», Москва. «Лучший короткометражный фильм»: «Община», реж. Павел Фаттахутдинов, ООО «Кинотехнологии», Екатеринбург. «Операторское мастерство»: «Нерка. Рыба красная», реж. Дмитрий Шпиленок, кинокомпания «SHPILENOK FILM», Москва. «Лучший дебют»: «Костя Питерский», реж. Евгений Сущёв. Специальный приз жюри: «Запрещённые дети», реж. Евдокия Москвина, кинокомпания «Стелла», Москва. Приз зрительских симпатий: «Как некий херувим...», реж. и автор сценария Елена Дубкова, ООО «Кинохроника», Екатеринбург. Конкурс телевизионных фильмов: "Лучший телевизионный документальный фильм": «Дальстрой. Линия фронта», реж. Анастасия Якубек, ГТРК «Магадан». Специальный приз жюри: «Буров и Буров», реж. Павел Селин, Москва. Специальный приз жюри: «Аты-баты, шли с экрана в бой солдаты» (сериал «Вечная Отечественная»), реж. Андрей Осипов, студия «Точка зрения», Москва. Приз зрительских симпатий: «Битва за Крым», реж. Валерий Тимощенко и Станислав Ставинов, «Студия ЦЕНТР».

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