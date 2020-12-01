XVII «Кинопроба» взяла старт в Екатеринбурге

"Кинопроба" проходит в Екатеринбурге с 2004 года. Скриншот трансляции с сайте inoprobafest.com

В столице Урала открылся международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба», который проходит уже в 17-й раз. Программа включает в себя более 130 работ (игровых, документальных и анимационных) из более чем 20 стран. Сам же фестиваль проведут в гибридном формате – офлайн и онлайн.

Традиционные показы пройдут в этом году на двух площадках – в Доме кино и Ельцин Центре. Из-за угрозы распространения коронавируса количество мест будет ограничено. Поэтому организаторы ввели обязательную регистрацию на площадки, а также на многочисленные мастер-классы. Вход на события фестиваля по-прежнему свободный, регистрацию необходимо пройти на официальном сайте «Кинопробы» – kinoprobafest.com. Там же, на сайте, будет возможность посмотреть конкурсные работы дня онлайн.

В этом году жюри игрового конкурса возглавляет режиссёр Алексей Федорченко, неигрового – киновед, историк кино Андрей Апостолов, анимационные работы оценивает болгарский художник-аниматор Радостина Нейкова.

Кроме показов фильмов на «Кинопробе» традиционно пройдут мастер-классы и встречи с представителями индустрии. В Екатеринбург приедет режиссёр и сценарист Михаил Сегал, режиссёр театра и кино, драматург Иван Вырыпаев, театральный критик, основатель фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский. Также состоится премьера фильма Сабрины Карабаевой «Стендап – это боль», которая в начале ноября была признана лучшей работой в национальном конкурсе документальных фильмов XXX фестиваля «Послание к Человеку». Программа доступна на сайте фестиваля-практикума. Итоги подведут 5 декабря.

Напомним, что «Кинопроба» проводится в столице Урала в 2004 года. Сначала фестиваль-практикум был ориентирован только на анимацию, позднее программу расширили до игрового и документального кино. В конкурсе «Кинопробы» традиционно представлены короткометражные фильмы, одна из главных особенностей – участие представителей киношкол со всего света.

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