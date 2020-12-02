Народный артист РФ Борис Плотников скончался от COVID-19

Борис Плотников известен по роли доктора Борменталя в советском двухсерийном фильме "Собачье сердце". Фото: кадр из фильма "Собачье сердце".

На 72-м году жизни скончался уроженец Свердловской области, народный артист РФ Борис Плотников. Он известен по роли доктора Борменталя в советском двухсерийном фильме "Собачье сердце".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского, в течение недели Борис Плотников лежал в больнице на аппарате ИВЛ. Ранее у артиста обнаружили коронавирусную инфекцию.

Борис Плотников родился в Невьянске 2 апреля 1949 года. В 1970 году окончил Свердловское театральное училище. До 1978 года служил в Свердловском ТЮЗе, а затем - на сцене Московского театра сатиры. В 1983 году окончил филологический факультет Уральского государственного университета. В 1988 году перешёл в Центральный академический театр Советской Армии, а в 2002 году - в труппу МХТ им. Чехова. Являлся профессором кафедры мастерства актёра, руководителем мастерской ГИТИСа.

На его счету несколько десятков ролей в театральных постановках и почти 70 работ в фильмах и телесериалах. В частности, он известен по ролям в таких фильмах, как "Сказка о Звёздном мальчике", "Невероятное пари", "Михайло Ломоносов", "Этот фантастический мир", "Холодное лето пятьдесят третьего...", "Записки сумасшедшего", "Бой с тенью", "Пушкин. Последняя дуэль" и "Собачье сердце".

В 2019 году Бориса Плотникова поздравлял с юбилеем бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.