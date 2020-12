Гран-при «Кинопробы» присудили документальной картине «Ночью все кошки серы»

«Кошки» победили на «Кинопробе». Фото: Кадр из фильма «Ночью все кошки серы»

XVII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» подвёл итоги. Жюри присудило Гран-при швейцарскому фильму «Ночью все кошки серы», режиссёра Лесси Линдера. Лучшим игровым дебютом признали работу «Мы – значит» российского режиссёра Игоря Марченко. Уральский государственный архитектурно-художественный университет получил награду за лучшую программу киношколы.

Документальная картина «Ночью все кошки серы» (оригинальное название «All Cats Are Grey in the Dark» – это, в общем, один из вариантов известной поговорки) рассказывает историю Кристиана, который называет себя «Человек-кот». С ним живут две кошки – Мармелада и Катюша. И с ними Кристиан неразлучен. В какой-то момент он решает найти пару одному из своих питомцев.

Как пишет сам Линдер, «это мелодрама, рассказывающая об отношениях между животным и человеком».

Стоит сказать, что хоть работа студенческая, но » Ночью все кошки серы» уже успели показать на таких крупных фестивалях, как Локарно, Международный кинофестиваль в Торонто, а также на смотрах в США, Италии, Швеции, Финляндии. При этом Лесси Линдер был там отмечен призами. Главная награда на «Кинопробе» подтвердила высокий уровень картины.

Приз за лучший неигровой дебют также уезжает за границу – его получает Майя Новакович за работу «Затем наступает вечер» (продукция Сербии и Боснии и Герцеговины). Картина рассказывает трогательную историю о двух бабушках, изолированно живущих в горах Боснии.

Варваре Яковлевой присудили награду за лучший анимационный дебют («Анна, кошки-мышки»), работа «Добрые советы» екатеринбурженки Регины Мухановой была признана лучшим анимационным проектом.

На закрытии фестиваля многие узнали о страшной новости. Из пятнадцати молодых кинематографистов, допущенных до питчинга анимационных проектов на «Кинопробе» (проходит параллельно с основной программой), пятеро заболели коронавирусом. Позднее стало известно, что 21-летняя Шура Грушина (Москва) и 26-летняя Наташа Мальгина (Санкт-Петербург) скончались…

– Молодые, целеустремленные, талантливые! Пожалуйста, берегите себя! Это страшно… – написал шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков, который входил в экспертный совет питчинга.

Полный список победителей XVII фестиваля "Кинопроба": Гран-при - «Ночью все кошки серы», Лесси Линдер, Люцернский университет прикладных наук и искусств, Люцерн, Швейцария. Приз за лучшую программа киношколы - Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург, Россия. Приз за лучший игровой дебют - «Мы – значит», Игорь Марченко, Россия. Приз за лучший неигровой дебют - «Затем наступает вечер», Майя Новакович, Сербия, Босния и Герцеговина. Приз за лучший анимационный дебют- «Анна, кошки-мышки», Варвара Яковлева, Россия. Приз за лучший учебный анимационный фильм - «Я – рыба», Дарья Мельникова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Санкт-Петербург, Россия. Приз за лучший учебный игровой фильм - «РИО», Женя Казанкина, Всероссийский Государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, Москва, Россия. Приз за лучший учебный неигровой фильм - «Странный», Павел Диллус, Польский институт кино, Варшава, Польша. Лучший анимационный проект - «Добрые советы», Регина Муханова, Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург, Россия. Приз зрительских симпатий - «Малыши», Анна Никулина, Челябинский государственный институт культуры, Челябинск. Полный список на сайте на "Кинопробы".

