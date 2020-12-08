Владимир Путин поздравил народного артиста России Евгения Стеблова с юбилеем

Евгений Стеблов известен по ролям в таких фильмах как "Сибирский цирюльник" и "День выборов". Фото: кадр из сериала "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России, актёра театра и кино Евгения Стеблова с 75-летием. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Сибирский цирюльник" и "День выборов", а также по телесериалу "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Глава государства назвал Евгения Стеблова талантливым актёром, который востребован как на театральной сцене, так и в кино.

"Вы в полной мере реализовали свой богатый творческий потенциал, своими глубокими, запоминающимися работами снискали заслуженное профессиональное признание и искреннюю симпатию публики", - говорится в поздравлении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что артист и сегодня продолжает трудиться на сцене и участвует в культурной общественной жизни России. Напоследок глава государства пожелал актёру вдохновения, здоровья и успехов.

Также Евгения Стеблова поздравил с юбилеем премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Вот уже многие годы вы блистаете в кинематографе и на театральных подмостках, восхищаете своим редким драматическим и комедийным даром, мастерством перевоплощения. Фильмам и спектаклям с вашим участием всегда сопутствует успех, высокие профессиональные оценки, любовь и овации публики", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Евгений Стеблов родился в Москве 8 декабря 1945 года. В 1966 году окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина, после чего служил сначала в Московском театре имени Ленинского комсомола, затем в Центральном театре Советской Армии и Театре имени Моссовета. Первая роль в кино, которая принесла Евгению Стеблову известность, стала работа в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".

На счету актёра несколько десятков театральных ролей и работа над более чем 70 фильмами, телесериалами и мультфильмами. В их числе "Раба любви" и "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова, "Урок литературы" Алексея Коренева, "Пена" Александра Стефановича, "Наш человек в Сан-Ремо" Александра Ефремова, "День выборов" Олега Фомина и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", где он сыграл доктора Джеймса Мортимера.

В 1983 году Евгений Стеблов получил звание заслуженного артиста РСФСР, а через 10 лет - звание народного артиста России. В 2006 году актёр удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.