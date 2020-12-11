На 78-м году жизни скончался народный артист России Николай Иванов

Николай Иванов является лауреатом Государственной премии СССР за роль в сериале "Вечный зов". Фото: кадр из сериала "Вечный Зов".

Скончался народный артист России Николай Иванов, известный по одной из главных ролей в советском сериале "Вечный зов". На момент смерти ему было 77 лет.

О кончине артиста сообщили в официальной группе Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А.А. Брянцева "ВКонтакте".

"Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни – театру. Лучезарным, остроумным, доброжелательным и бесконечно обаятельным человеком", - говорится в записи.

Отмечается, что Николай Иванов умер от сердечной недостаточности после продолжительной борьбы с болезнью. Дата и место прощания с актёром объявят позже.

Николай Иванов родился в Тихвине 22 января 1943 года. Окончил драмстудию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 году и устроился на работу в этот театр. Примерно в это же время он начал получать свои первые роли в кино.

Артист известен по ролям в таких фильмах и телесериалах как "Море в огне" Леона Саакова, "Кузнечик" Бориса Григорьева, "Приказ: огонь не открывать" Юрия Иванчука и Валерия Исакова, "Вечный зов" Владимира Краснопольского и Валерия Ускова, "Лестница" Алексея Сахарова, "Фартовый" Владимира Яканина и "Линия Марты" Олега Газе.

В 1992 году Николай Иванов удостоился звания народного артиста РФ, а в 2003 году он стал кавалером Ордена Дружбы. Является лауреатом Государственной премии СССР за роль в сериале "Вечный зов".