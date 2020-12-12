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Культура / Кино
12 декабря 2020, 14:11

Скончался актёр Валентин Гафт

Советский и российский актёр умер в возрасте 85 лет.

Советский и российский актёр умер в возрасте 85 лет. Фото: скриншот записи на странице театра "Современник" в Facebook

Скончался народный артист РСФСР Валентин Гафт. Советский и российский актёр умер в возрасте 85 лет.

О смерти артиста сообщается на странице московского театра «Современник» в социальных сетях. Актёр служил в театре с 1969 года.

«Сегодня не стало нашего Валентина Иосифовича Гафта», - говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

Валентин Гафт - советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель, народный артист РСФСР (1984). В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ.

Дебютировал на сцене Театра им. Моссовета. Затем перешёл в Московский драматический театр (ныне Театр на Малой Бронной). С 1969 года — актёр театра «Современник».

Дебютировал в кино в 1956 году с эпизодической роли в фильме «Убийство на улице Данте». Наибольшую известность артисту принесли роли в картинах Эльдара Рязанова «Гараж», «Небеса обетованные» и «О бедном гусаре замолвите слово».

2 сентября 2020 года Валентин Гафту исполнилось 85 лет. Артиста поздравил с юбилеем Президент России Владимир Путин.

Известно, что летом 2019 года актёр перенёс инсульт.

По данным ТАСС, Валентина Гафта похоронят 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве . 

Областная газета Свердловской области

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