Самым популярным фильмом прошедшей недели стала новогодняя мелодрама

Картина "Серебряные коньки" возглавила чарт российского кинопроката, собрав за первые выходные после выхода более 90 млн рублей. В топ-5 самых популярных фильмов прошедшей недели вошли три новинки.
Действие фильма "Серебряные коньки" разворачивается в рождественском Петербурге 1899 года. Атмосфера праздника и беззаботного веселья сталкивает судьбы совершенно разных людей — бедного сына фонарщика Матвея, которому по наследству достались те самые серебряные коньки, и дочь известного сановника Алису, которая мечтает стать учёной. У каждого из героев свои проблемы и заботы, но одна встреча бесповоротно меняет их жизнь.
Сказочная мелодрама Михаила Локшина — это классическая любовная история, которые так нравятся зрителям, особенно в предновогоднюю пору. В период с 10 по 13 декабря фильм собрал 91,5 млн рублей.
На втором месте в списке самых популярных фильмов прошедшей недели расположилась комедия "Непосредственно Каха!", которая была лидером кинопроката на протяжении предыдущих четырёх недель. Картина Виктора Шаримова собрала за выходные 17,8 млн рублей, а общие сборы превышают 550 млн рублей.
В середине списка находится датский мультфильм "Творец снов". В центре сюжета - девочка Нина, которая получает способность превращать сны в реальность. Анимационная картина собрала 16,5 млн рублей. Следом идёт долгожданный сиквел комедии Романа Каримова "Неадекватные люди 2". За уик-энд фильм заработал 8,7 млн рублей.
На последнем месте в топ-5 расположилась мелодрама американского режиссёра Бена Фэлкоуна "Искусственный интеллект" о романе между машиной и девушкой. Картина собрала 7,1 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.
Список лидеров кинопроката предыдущей недели выглядел следующим образом:
- "Непосредственно Каха!" (31,2 млн рублей);
- "На острие" (21,6 млн рублей);
- "Искусственный интеллект" (19,1 млн рублей);
- "Полное погружение" (17,3 млн рублей);
- "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" (12,4 млн рублей).
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