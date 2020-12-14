Самым популярным фильмом прошедшей недели стала новогодняя мелодрама

В период с 10 по 13 декабря фильм "Серебряные коньки" собрал 91,5 млн рублей. Фото: кадр из фильма "Серебряные коньки"

Картина "Серебряные коньки" возглавила чарт российского кинопроката, собрав за первые выходные после выхода более 90 млн рублей. В топ-5 самых популярных фильмов прошедшей недели вошли три новинки.

Действие фильма "Серебряные коньки" разворачивается в рождественском Петербурге 1899 года. Атмосфера праздника и беззаботного веселья сталкивает судьбы совершенно разных людей — бедного сына фонарщика Матвея, которому по наследству достались те самые серебряные коньки, и дочь известного сановника Алису, которая мечтает стать учёной. У каждого из героев свои проблемы и заботы, но одна встреча бесповоротно меняет их жизнь.

Сказочная мелодрама Михаила Локшина — это классическая любовная история, которые так нравятся зрителям, особенно в предновогоднюю пору. В период с 10 по 13 декабря фильм собрал 91,5 млн рублей.

Фото: кадр из фильма "Непосредственно Каха!"

На втором месте в списке самых популярных фильмов прошедшей недели расположилась комедия "Непосредственно Каха!", которая была лидером кинопроката на протяжении предыдущих четырёх недель. Картина Виктора Шаримова собрала за выходные 17,8 млн рублей, а общие сборы превышают 550 млн рублей.

Фото: кадр из фильма "Неадекватные люди 2"

В середине списка находится датский мультфильм "Творец снов". В центре сюжета - девочка Нина, которая получает способность превращать сны в реальность. Анимационная картина собрала 16,5 млн рублей. Следом идёт долгожданный сиквел комедии Романа Каримова "Неадекватные люди 2". За уик-энд фильм заработал 8,7 млн рублей.

На последнем месте в топ-5 расположилась мелодрама американского режиссёра Бена Фэлкоуна "Искусственный интеллект" о романе между машиной и девушкой. Картина собрала 7,1 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Список лидеров кинопроката предыдущей недели выглядел следующим образом:

"Непосредственно Каха!" (31,2 млн рублей);

"На острие" (21,6 млн рублей);

"Искусственный интеллект" (19,1 млн рублей);

"Полное погружение" (17,3 млн рублей);

"Питер Пэн и Алиса в стране чудес" (12,4 млн рублей).