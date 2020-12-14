Фильм-открытка, где "Титаник" не утонет

Для Фёдора Федотова и Софьи Присс это первые серьёзные роли. И они в них весьма убедительны Фото: Кадр из фильма "Серебряные коньки"/реж. Михаил Локшин

В преддверии Нового года в кинотеатрах стартовал показ картины «Серебряные коньки». Впервые за несколько лет перед новогодьем вышло кино, которое может создать и поддержать атмосферу наступающего праздника. Особенно это важно на закате очень непростого года.

В любой другой год «Серебряные коньки» могли бы стать кассовым хитом. У них для этого есть всё, об этом мы поговорим чуть позже. Но нынешние сборы будут, вероятно, далеки от ожидаемых. В текущей ситуации окупить затраченные средства уже будет успехом. С другой же стороны, дождаться более подходящего времени для такого фильма невозможно. Запустить такое кино в онлайне – абсолютное преступление по отношению к создателями, да и к самим зрителям. Его нужно смотреть только на большом экране. Создатели хотят, чтобы их картина понравилась зрителю, и используют для этого всевозможные ходы.

…Нас встречает заснеженный Петербург последнего года XIX века, с его архитектурным величием, застывшими реками и каналами, на которых проходят ярмарки. Не город, а яркая ёлочная игрушка!

По этим застывшим речушкам рассекает на коньках наш герой – Матвей (Фёдор Федотов), которому нужно доставить сладости из кондитерской, где он подрабатывает. Он куда-то не успевает, лишается работы, и тут как нельзя кстати подворачивается компания мошенников, промышляющих мелкими кражами. Крадут они весьма ловко – на коньках. Угнаться за ними невозможно, и наш Матвей вписывается в эту компанию, чей харизматичный главарь Алекс (прекрасная роль Юры Борисова) буквально болен идеями, которые найдут выход примерно через 17 лет после событий фильма в этом же самом городе.

Матвей таким нечестным способом пытается заработать отцу-фонарщику (Тимофей Трибунцев) на лечение, но вдруг рука сценариста (Роман Кантор) сводит его со второй главной героиней – Алисой (Софья Присс), дочерью влиятельного петербургского министра, которой родители явно приготовили другую судьбу. Ну, а дальше они будут разбивать всевозможные преграды, чтобы в итоге быть вместе.

И в этом тоже стремление создателей картины угодить зрителю. Здесь и романтика, и тема социального неравенства, и сама встреча героев, как новогоднее чудо, и любовь, которая не знает границ. «Серебряные коньки» всё это в себя впитывают и оттого не фокусируются на одном конкретном жанре. Это, с одной стороны, мелодрама, с другой – настоящий триллер, с погонями, стрельбой и даже с одной прекрасной сценой фигурного катания на коньках. Цитируя классика: «Всё ярко, всё бело кругом».

Правда, из-за этого стремления пострадал хронометраж, поскольку включить огромное количество событий даже в двухчасовой фильм трудно. Картина идёт почти 2,5 часа и местами закономерно кажется затянутой. И как бы ни старались создатели разбавлять действие динамичными сценами катания, зритель успевает утомиться.

Утомиться, но не заскучать. Поскольку заснеженный величественный Петербург, пышные балы, ярмарки и дворцы несомненно приковывают внимание. Сделано, надо сказать, на совесть. Атмосферно. Не хуже, к примеру, Лондона XIX века из известного «Шерлока» Гая Ричи. Кстати, отсылок к зарубежным фильмам тут несколько. Главная, наверное, к «Титанику». История дерзкого авантюриста, но при этом человека в душе честного, который влюбляется в девушку из высшего общества. А она в него. Похоже на историю Джека и Роуз? Вполне. Тут вам и влиятельный жених, и родители-аристократы, и бегство из дома. Даже есть сцена, где Матвей показывает Алисе «третий класс» – ведёт в подпольный кабак с танцами. Да и главная любовная сцена происходит… на корабле. Он, правда, не утонет, а в определённый момент сгорит дотла. При этом «Коньки» на «поле» Голливуда не играют. По духу здесь всё нам ближе, слышатся и видится имена знакомые. Даже ловко вписан в новогодний фильм великий химик Дмитрий Менделеев (последняя роль Сергея Колтакова).

Правда, есть у «Серебряных коньков» (это, кстати, старинные коньки, которые главному герою достаются по наследству и наподобие чеховского ружья должны в нужный момент выстрелить) одна проблема. Это – фильм-открытка. То есть он красивый и яркий, но если перевернуть и вчитаться в содержание – возникают вопросы. Самого героя (как нам ни пытаются его раскрыть) до конца понять так и не получается. Мотивация его поступков, впрочем, тоже хромает, и за всей красотой этого, увы, не скроешь.

Возможно, что в желании охватить как можно больше зрителей (возрастной рейтинг у фильма с откровенной сценой, драками и пьянками в кабаке неожиданно 6+) стёрлась конкретная целевая аудитория. Он, безусловно, может понравиться детям, меньше в сказку поверят взрослые. Поэтому одним наивность диалогов покажется нормальной, но вряд ли будут понятны цитаты главаря банды Алекса из «Капитала» КарлаМаркса, а другим же будет смешно от разговоров, но в разы понятнее идеи будущих революционеров.

Но волшебным образом этот фильм, как на клею, держится на работе актёров, оператора (Игорь Гринякин), костюмеров, художников и композитора (прекрасная музыка Гая Фарли). Какое-то невероятное обаяние актёров, особенно главных – Фёдора Федотова и Софьи Присс, в них буквально влюбляешься, видя на экране. Для них это первые серьёзные роли, в которых они весьма убедительны. В ролях не главных, но для фильма важных, целый список великолепных артистов: Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Алексей Гуськов, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Колокольников. И вот удивительно, что всё это вместе соединил режиссёр-дебютант Михаил Локшин, не снимавший ранее полный метр.

«Серебряные коньки» впервые за долгое время – хороший пример новогоднего фильма, сделанного в России. Он не такой тяжёлый, как «Союз спасения», показанный в прошлом году, и не такой приевшийся, как «Ёлки», вовсе не комичный, не раздражающий. И пусть он похож на открытку, но ведь и красивую открытку к Новому году хотят получить многие. Получите, распишитесь.

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