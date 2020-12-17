В Свердловской области пройдут бесплатные показы короткометражного кино. Фото: Свердловский областной фильмофонд.

Свердловская область в очередной раз примет участие во Всероссийской акции «День короткометражного кино-2020». Посмотреть киноработы бесплатно в регионе можно будет на 24 площадках.

Некоммерческие показы различных альманахов короткого метра, отобранных Молодёжным центром Союза кинематографистов России, пройдут с 17 по 31 декабря. Об этом «Областной газете» сообщили в Свердловском областном фильмофонде (координирует проект в нашем регионе).

Зрителей ждёт встреча с анимацией, игровыми и документальными фильмами. В проекте участвует 24 свердловские площадки.

В Екатеринбурге: Свердловский областной фильмофонд, ЦПКиО им. В.В. Маяковского, Музей Владимира Высоцкого, ООО «Синара Центр», ДОО «Лоцман».

В других городах Свердловской области:

Первоуральск ‒ Инновационный культурный центр;

‒ Инновационный культурный центр; Арамиль ‒ кинозал «Панорама»;

‒ кинозал «Панорама»; Артёмовский ‒ городской центр досуга «Горняк»;

‒ городской центр досуга «Горняк»; Асбест ‒ кинотеатр «Прогресс»;

‒ кинотеатр «Прогресс»; Байкалово ‒ кинотеатр «Горизонт»;

‒ кинотеатр «Горизонт»; п. Буланаш ‒ Центр культуры и кино «Родина»;

‒ Центр культуры и кино «Родина»; Верхний Тагил ‒ кинозал «Энергетик»;

‒ кинозал «Энергетик»; Серов ‒ кинозал «Надеждинский";

‒ кинозал «Надеждинский"; Берёзовский ‒ Дирекция городских праздников;

‒ Дирекция городских праздников; Ивдель ‒ кинозал «Маяк»;

‒ кинозал «Маяк»; Верхняя Салда ‒ кинотеатр «Кедр»;

‒ кинотеатр «Кедр»; Верхняя Тура ‒ кинозал «КульТУРА»;

‒ кинозал «КульТУРА»; Богданович ‒ кинотеатр «СовКино»;

‒ кинотеатр «СовКино»; Дегтярск ‒ три площадки в разных библиотеках;

‒ три площадки в разных библиотеках; Каменск-Уральский ‒ «Социально-культурный центр города»;

‒ «Социально-культурный центр города»; Кировград ‒ кинозал «Спутник»;

‒ кинозал «Спутник»; Реж ‒ ДК «Металлург».

Подробная информация о площадках тут. Вход свободный!

Добавим, в 2019 году порядка 2 500 свердловчан стали участниками Всероссийской акции «День короткометражного кино». Кинопоказы прошли на 17 площадках, состоялось 74 сеанса.