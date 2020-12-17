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Культура / Кино
17 декабря 2020, 10:03

В Свердловской области пройдут бесплатные показы короткометражного кино

акции «День короткометражного кино-2020»

В Свердловской области пройдут бесплатные показы короткометражного кино. Фото: Свердловский областной фильмофонд.

Свердловская область в очередной раз примет участие во Всероссийской акции «День короткометражного кино-2020». Посмотреть киноработы бесплатно в регионе можно будет на 24 площадках.

Некоммерческие показы различных альманахов короткого метра, отобранных Молодёжным центром Союза кинематографистов России, пройдут с 17 по 31 декабря. Об этом «Областной газете» сообщили в Свердловском областном фильмофонде (координирует проект в нашем регионе).

Зрителей ждёт встреча с анимацией, игровыми и документальными фильмами. В проекте участвует 24 свердловские площадки.

В Екатеринбурге: Свердловский областной фильмофонд, ЦПКиО им. В.В. Маяковского, Музей Владимира Высоцкого, ООО «Синара Центр», ДОО «Лоцман».

В других городах Свердловской области:

  • Первоуральск ‒ Инновационный культурный центр;
  • Арамиль ‒ кинозал «Панорама»;
  • Артёмовский ‒ городской центр досуга «Горняк»;
  • Асбест ‒ кинотеатр «Прогресс»;
  • Байкалово ‒ кинотеатр «Горизонт»;
  • п. Буланаш ‒ Центр культуры и кино «Родина»;
  • Верхний Тагил ‒ кинозал «Энергетик»;
  • Серов ‒ кинозал «Надеждинский";
  • Берёзовский ‒ Дирекция городских праздников;
  • Ивдель ‒ кинозал «Маяк»;
  • Верхняя Салда ‒ кинотеатр «Кедр»;
  • Верхняя Тура ‒ кинозал «КульТУРА»;
  • Богданович ‒ кинотеатр «СовКино»;
  • Дегтярск ‒ три площадки в разных библиотеках;
  • Каменск-Уральский ‒ «Социально-культурный центр города»;
  • Кировград ‒ кинозал «Спутник»;
  • Реж ‒ ДК «Металлург».

Подробная информация о площадках тутВход свободный!

Добавим, в 2019 году порядка 2 500 свердловчан стали участниками Всероссийской акции «День короткометражного кино». Кинопоказы прошли на 17 площадках, состоялось 74 сеанса.

Международный День короткометражного кино празднуется 21 декабря, в самый короткий день в году, начиная с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. В 2014 году акция впервые состоялась в России по инициативе Молодёжного центра Союза кинематографистов России.

Областная газета Свердловской области

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