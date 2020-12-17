В Свердловской области пройдут бесплатные показы короткометражного кино

Свердловская область в очередной раз примет участие во Всероссийской акции «День короткометражного кино-2020». Посмотреть киноработы бесплатно в регионе можно будет на 24 площадках.
Некоммерческие показы различных альманахов короткого метра, отобранных Молодёжным центром Союза кинематографистов России, пройдут с 17 по 31 декабря. Об этом «Областной газете» сообщили в Свердловском областном фильмофонде (координирует проект в нашем регионе).
Зрителей ждёт встреча с анимацией, игровыми и документальными фильмами. В проекте участвует 24 свердловские площадки.
В Екатеринбурге: Свердловский областной фильмофонд, ЦПКиО им. В.В. Маяковского, Музей Владимира Высоцкого, ООО «Синара Центр», ДОО «Лоцман».
В других городах Свердловской области:
- Первоуральск ‒ Инновационный культурный центр;
- Арамиль ‒ кинозал «Панорама»;
- Артёмовский ‒ городской центр досуга «Горняк»;
- Асбест ‒ кинотеатр «Прогресс»;
- Байкалово ‒ кинотеатр «Горизонт»;
- п. Буланаш ‒ Центр культуры и кино «Родина»;
- Верхний Тагил ‒ кинозал «Энергетик»;
- Серов ‒ кинозал «Надеждинский";
- Берёзовский ‒ Дирекция городских праздников;
- Ивдель ‒ кинозал «Маяк»;
- Верхняя Салда ‒ кинотеатр «Кедр»;
- Верхняя Тура ‒ кинозал «КульТУРА»;
- Богданович ‒ кинотеатр «СовКино»;
- Дегтярск ‒ три площадки в разных библиотеках;
- Каменск-Уральский ‒ «Социально-культурный центр города»;
- Кировград ‒ кинозал «Спутник»;
- Реж ‒ ДК «Металлург».
Подробная информация о площадках тут. Вход свободный!
Добавим, в 2019 году порядка 2 500 свердловчан стали участниками Всероссийской акции «День короткометражного кино». Кинопоказы прошли на 17 площадках, состоялось 74 сеанса.
Международный День короткометражного кино празднуется 21 декабря, в самый короткий день в году, начиная с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. В 2014 году акция впервые состоялась в России по инициативе Молодёжного центра Союза кинематографистов России.