Скончался один из создателей мультфильма "Ну, погоди!" Александр Курляндский

Также Александр Курляндский работал над мультсериалами "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и "Весёлая карусель". Фото: коллаж.

Один из создателей мультфильмов "Ну, погоди!" и "Возвращение блудного попугая", сценарист и писатель Александр Курляндский скончался в Москве. Ему было 82 года.

О смерти Александра Курляндского сообщил информагентству ТАСС друг деятеля Александр Лебедев. Киностудия "Союзмультфильм" выражает соболезнования в связи с кончиной сценариста.

"Это был выдающийся сценарист, работы которого легли в основу многих эпохальных для киностудии "Союзмультфильм" произведений. Это редкое сочетание острого ума, художественного дара и высокого уровня профессионализма. Выражаем глубокие соболезнования друзьям и близким Александра Ефимовича", - заявили в пресс-службе киностудии, добавив, что прощание с ним состоится 23 декабря.

Досье Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева, а с 1964 года является профессиональным литератором. Дебютировал в мультипликации с первой серией "Ну, погоди!". Также он работал над мультсериалами "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и "Весёлая карусель". Писал юмористические рассказы, некоторые из которых вошли в киножурнал "Ералаш". В 1970-х годах был удостоен премий "Клуб 12 стульев", "Золотой телёнок" и "Литературной газеты". Александр Курляндский удостоен Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

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