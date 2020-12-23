Смешались в прокате «Кони», «Огонь» и «Богатырь». Что смотреть в кинотеатрах в новогодние праздники?

Константин Хабенский сыграл главную роль в фильме "Огонь". Кадр из фильма "Огонь", реж. Алексей Нужный/kinopoisk.ru

В новогодние праздники многих волнует вопрос: что можно посмотреть в кинотеатрах? Среди многообразия картин «Облгазета» традиционно обращает внимание на отечественные работы, которые покажут в ближайшие дни.

В номере «ОГ» от 15.12.2020 мы рассказывали о «Серебряных коньках» как о действительно хорошем новогоднем фильме, снятом в России. Продолжается также показ картины «Обратная связь» от «Квартета И». Это комедия, но в силу возрастного ценза (16+) не подойдёт для семейного просмотра.

Непосредственно перед праздниками (24 декабря) в кинотеатрах выйдет фильм «Огонь» режиссёра Алексея Нужного. Картина-катастрофа (по жанру), где в главной роли Константин Хабенский, рассказывает о спасателях, работающих на тушении лесных пожаров. Тема, конечно, не самая новогодняя, но создатели обещают поразить зрителей масштабом и красотами компьютерной графики.

Для детей подойдут анимационные картины «Барбоскины на даче» и очередная часть про богатырей – «Конь Юлий и большие скачки».

1 января в кинотеатрах выйдет потенциально зрительский хит начала года – «Последний богатырь: Корень зла». Это продолжение нашумевшей картины «Последний богатырь», которая в 2017 году собрала в прокате более 1,7 млрд рублей и стала одной из самых кассовых в истории российского кино.

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