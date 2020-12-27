Горит "Огонь" и что же больше?

Кадр из фильма "Огонь"/режиссёр Алексей Нужный

В предпоследний четверг года на экраны вышла картина Алексея Нужного «Огонь» – фильм-катастрофа о спасателях, борющихся с лесными пожарами. В преддверии Нового года в кинотеатрах вновь не самое радостное кино, которое в первую очередь оперирует спецэффектами, а уже потом героями.

Новогодние праздники крайне удачное время для проката. Даже в сложившейся, довольно трудной для кинотеатров ситуации, можно рассчитывать на сборы. Не такие, конечно, большие как обычно, но хоть на что-то.

И вот самое «кассовое» время дарит зрителям массу сюрпризов. То историю о танкистах и побеге из немецкого лагеря покажут, то расскажут о восстании декабристов, то инопланетное вторжение, то похождение столичного мажора, ставшего вдруг конюхом. Между всем этим, на протяжении нескольких лет, втискивались «Ёлки», традиционные анимированные «Богатыри», «Полицейские с Рублёвки».

В прошлом году, напомним, прокатчики сделали ставку на «Союз спасения» – полотно о восстании декабристов. Красивая, но сложная картина не так подошла зрителям, как более простой «Холоп». Из-за такой разницы, кино о превращении Гришки-мажора в конюха резко взлетело в сборах, достигнув немыслимых высот – более 3 млрд рублей.

«Огонь» в этом смысле тоже рискует: может и не «пойти». Правда, если в «Союзе спасения» в середине фильма можно было запутаться в революционных «кружках» и идеях, то в «Огне» со смыслами всё гораздо проще. Да и картинка здесь выходит на первый план.

То есть, конечно, на первый план сначала выходит Константин Хабенский, в роли опытного инструктора «Авиалесохраны» Алексея Соколова. В его подчинении сразу несколько человек – Пётр (Виктор Добронравов), Сергей (Роман Курцын), Максим (Тихон Жизневский), Костик (Антон Богданов). Чем они занимаются? Правильно! Тушением лесных пожаров, которые бушуют на всей территории страны.

Дальше рука сценаристов (один из которых Николай Куликов, ранее написавший сценарии к «Легенде №17», «Движению вверх» и «Экипажу») сводит Соколова с Ильиным (его играет Иван Янковский). Молодой и дерзкий парень влюблён в дочку главного героя и, кажется, за этим и вступил в ряды спасателей. Ильин, понятное дело, не нравится герою Хабенского и ради «проверки», молодого спасателя берут в отряд. И, конечно, они отправляются в самое пекло. А дальше…

Константин Хабенский сыграл в фильме главную роль. Фото: Кадр из фильма "Огонь", режиссёр Алексей Нужный

А дальше, кажется, всё уже и так ясно. Приём переоценки чего либо (себя, ценностей, близких людей) в экстремальных условиях так понравился нашим кинематографистам, что его использование даже несколько утомляет. Плохой может превратиться в хорошего. Нерешительный – в смелого, грустный – в весёлого. «Огонь» уместит всё вместе, предсказуемо покажет и то, и другое, и третье.

И понятно, что перед нами фильм-катастрофа – у этого жанра есть определённый набор приёмов. Это, к примеру, люди, оказавшиеся на краю гибели, героизм спасателей, жертвование собой ради других и так далее. Но вот только к этому стандартному набору рычагов воздействия на зрителя, должны быть приложены сами герои. И за раскрытием их характеров, на фоне разворачивающейся катастрофы, интересно следить, и хочется сопереживать.

У «Огня» всё хорошо со вторым – показом самой катастрофы. Видно, что на это потрачено много сил и средств. Пожары тут не кажутся компьютерными, выглядят до жути настоящими (стоит отметить достойную операторскую работу Михаила Милашина). Неплохо всё с масштабными сценами пожара лесов, полётами и проездами через огненные преграды.

Но при этом всё неровно с первым – раскрытием героев в рамках этой самой катастрофы. Константин Хабенский актёр такого уровня, что своего героя способен проработать глубоко, но основу, заданную сценарием, всё равно не разрушишь. Он в фильме любит свою дочь, свою команду, мужественно спасает людей и, в общем, всё. Что мы за время картины о нём узнаем ещё? Да, пожалуй, и ничего. Что в нём изменится после случившегося? Ну иначе посмотрит на героя Янковского, что весь предсказуемо. А это, можно сказать, главное действующее лицо картины.

Другие же актёры вовсе получат от создателей лишь определённый набор черт своих героев. Пётр – потерял жену в пожаре и всегда молчалив, Сергей – огромный накаченный мужик, который пишет маме письма (конечно, с ошибками) и влюблён в повариху. Максим – играет на гитаре и просто любит всех вокруг, у Костика жена и дети. Герой Ивана Янковского вообще прописан каким-то дурачком, который «как бы» не понимает, куда пришёл. И первую часть фильма натужно кривляется – развернутся в такой роли ему просто некуда, дальше этого ничего не прописано. И поэтому кино-судьба каждого из них будет развиваться по канонам жанра. Кому-то суждено погибнуть, кому-то стать героем, кому-то переосмыслить себя. И тут сопереживаешь больше актёрам, старательно играющим роли, а, увы, не их экранным воплощениям.

В этом кроется проблема «Огня» – он, пользуясь «горячей» метафорой, ярко горит и ничего после себя не оставляет. Он не выбивается из классического ритма фильма-катастрофы, не идёт даже на шаг в строну. Он использует до боли знакомые приёмы, предсказуемые линии развития и даже напрямую цитирует голливудские блокбастеры (к примеру, «Армагеддон» 1998 года)…

И понятно, что «Огонь», при всех своих минусах, фильм в какой-то степени нужный. Он показывает (пусть и не всегда правдоподобно) работу спасателей, которые рискуют жизнью едва ли не каждый день. А также сто раз задумаешься, прежде чем разводить костёр в лесу в разгар лета. И если сказать детям (рейтинг у фильма 6+) вновь, что спички – не игрушка, надо, то что после такого фильма подумают взрослые?