Алиса Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом

8 декабря Алиса Фрейндлих отмечала день рожденье. Фото: кадр из фильма "Служебный роман"

Алиса Фрейндлих госпитализирована в Санкт-Петербурге с коронавирусом. Известно, что COVID-19 подхватила также её дочь.

Актриса находится в больнице №122 им. Л. Г.Соколова.

"Да, лежит [в больнице] и дочь её тоже. В обычной палате", - сообщили ТАСС в медучреждении.

Напомним, что 8 декабря Алиса Фрейндлих отмечала день рожденье. Советская и российская актриса театра и кино родилась в 1934 году в Ленинграде. Она наиболее известна по ролям в фильмах "Соломенная шляпка", "Служебный роман", "Д’Артаньян и три мушкетёра", "Жестокий романс" и "12 стульев".

Сегодня также стало известно, что COVID-19 подхватил 71-летний художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский. Он сообщил, что находится в больнице под масками и кислородом.

Добавим, что с начала пандемии COVID-19 подхватили многие известные люди в России. Среди них - оперная певица Анна Нетребко, шоумен, свердловский актёр Сергей Светлаков, актёр театра и кино, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, театральный режиссёр Роман Виктюк. Последний скончался в ноябре.