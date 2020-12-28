Директор Фонда кино ушёл в отставку

Вячеслав Тельнов занимал должность исполнительного директора фонда с 2018 года. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "KiT TV".

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов ушёл в отставку. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении врио главы Фонда Кино.

Как сообщает ТАСС, Вячеслав Тельнов ушёл с поста главы фонда по собственному желанию. Ранее о кадровых перестановках в Фонде кино сообщала министр культуры России Ольга Любимова. Она отмечала, что они произойдут только после решения задач по распределению средств на кино-отрасль.

Согласно распоряжению кабмина, на должность врио директора назначен заместитель главы Фонда кино Фёдор Соснов.

Фонд кино был создан в 1995 году Правительством России. Его основными целями являются поддержка отечественной кинематографии, повышение её конкурентоспособности на мировом рынке, создание необходимых условий для работы над качественными фильмами, а также популяризация российских фильмов за рубежом.

Вячеслав Тельнов занимал должность исполнительного директора фонда с 2018 года. Фёдор Соснов работает в Фонде кино с 2013 года. Ранее он был на посту директора аналитического департамента, отвечая за развитие Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах. В 2018 году стал заместителем директора.

Кстати, 28 декабря отмечается международный День кино. 125 лет назад, в 1895 году, французы Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретённое ими устройство под названием "Синематограф". День российского кинематографа отмечается 27 августа.

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