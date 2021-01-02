Умер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия"

Владимир Коренев получил широкую известность благодаря фильму "Человек-амфибия". Фото: кадр из фильма "Человек-амфибия".

Народный артист РФ Владимир Коренев скончался от коронавируса. Ему было 80 лет.

"Владимир Борисович скончался, у него был коронавирус, он и стал причиной смерти", - передаёт ТАСС слова вдовы актёра Алевтины Кореневой.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Получил широкую известность благодаря фильму "Человек-амфибия", где исполнил роль Ихтиандра. Всего на его счету десятки ролей в театре и в кино.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста. "Владимир Коренев был человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства. Его талантливые, запоминающиеся работы в кино и на театральной сцене навсегда останутся в истории российской культуры, сохранятся в сердцах зрителей разных поколений", - передаёт слова главы государства пресс-служба Кремля.

Напомним, в ноябре от COVID-19 умер театральный режиссёр Роман Виктюк. В декабре от этой же болезни скончался уроженец Свердловской области, народный артист РФ Борис Плотников.