Названы самые кассовые фильмы 2020 года в России

Названа десятка самых кассовых фильмов 2020 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Фонд кино назвал десятку самых кассовых фильмов 2020 года. Лидером проката стала картина "Холоп".

Комедия была выпущена в прокат в конце 2019 года, но основная часть кассовых сборов пришлась на 2020 год (2,696 млрд из 3,072 млрд рублей). Фильм посмотрели 10,2 млн зрителей.

На втором месте оказался ещё один российский фильм - "Лёд 2". Он вышел в прокат 14 февраля и собрал 1,47 млрд рублей. Посмотреть спортивную мелодраму смогли 6 млн зрителей.

Тройку лидеров замкнула картина Гая Ричи "Джентльмены". Показывать её в кинотеатрах страны начали 13 февраля. Кассовые сборы достигли 1,224 млрд рублей. Фильм посмотрели 4 млн человек.

Также в топ-10 вошли:

"Вторжение" (Россия) - 960 млн рублей, 3,4 млн зрителей;

"Довод" (США, Великобритания) - 943 млн рублей, 3,1 млн зрителей;

"Соник в кино" (Канада, Япония, США) - 637 млн рублей, 2,8 млн зрителей;

"Плохие парни навсегда" (США) - 614 млн рублей, 2,2 млн зрителей;

"Союз спасения" (Россия) - 571 млн рублей, 2,1 млн зрителей;

"Удивительное путешествие Доктора Дулиттла" (США) - 555 млн рублей, 2,2 млн зрителей;

"Непосредственно Каха" (Россия) - 543,6 млн рублей, 2,1 млн зрителей.

Среди российских кинолент в числе лидеров проката, кроме уже названных фильмов, оказались "(Не)идеальный мужчина" (521 млн рублей, 2,2 млн зрителей), "Отель "Белград" (437 млн рублей, 1,7 млн зрителей), "Иван Царевич и Серый Волк 4" (389 млн рублей, 1,7 млн зрителей), "Стрельцов" (355 млн рублей, 1,4 млн зрителей) и "Серебряные коньки" (273 млн рублей, 1 млн зрителей).

Добавим, в 2020 году совокупные кассовые сборы кинопроката в России составили 22,8 млрд рублей (10,7 млрд из них собраны от продажи билетов на российское кино). За год жители страны посетили 88,7 млн сеансов в кино. Объём рынка кинопроката сократился на 58,8% по кассовым сборам и на 59,6% по количеству проданных билетов. Это связано с приостановкой деятельности кинотеатров на несколько месяцев и ограничениями заполняемости залов в связи с антиковидными мерами.

О самых кассовых фильмах 2019 года можно прочитать здесь.