«Богатырь» победил «Огонь»: что россияне смотрели в кино в новогодние праздники

Вторая часть "Последнего богатыря" пока лидирует по сборам в новом году. Фото: Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"/bogatyr2.disney.ru

Несмотря на все проблемы, которые по-прежнему доставляет коронавирус, российский прокат за праздники показал хорошие результаты: кассовые сборы превысили три миллиарда рублей, а кинотеатры посетили около десяти миллионов человек. Лидером сборов стал фильм «Последний богатырь: Корень зла», который вышел в прокат 1 января 2021 года и уже успел собрать более 1,5 миллиарда рублей.

Понятно, что цифр прошлого января достичь в текущей ситуации нереально. Нынешние сборы меньше почти на треть, но, по предварительным подсчётам, столько людей не ходило в кинотеатры с начала пандемии. Десятидневные каникулы сделали своё дело – люди выбрали кино как одно из главных развлечений.

Прошлый год показал, что предсказывать кассовые сборы – дело ненадёжное. «Холоп», к примеру, оказался неожиданно универсальным выбором среди других картин (точнее, двух титанов – «Союза спасения» и «Вторжения») и достиг немыслимых кассовых высот – более 3 млрд рублей. Но, с другой стороны, делать ставку на семейное кино всё же логичнее, чем, к примеру, на историческое.

То есть лидерство «Последнего богатыря» (режиссёр Дмитрий Дьяченко) объяснить можно. Это продолжение картины с аналогичным названием (но без «Корня зла»), выпущенной в прокат в 2017-м. Формат фильма – фэнтези с традиционными героями русских сказок, например, с Бабой Ягой, Кощеем и столкновением их с героем из реального мира – зрителю приглянулся. Тогда лента мгновенно собрала 1,6 млрд, побив рекорд «Сталинграда» Фёдора Бондарчука.

Художественный руководитель картины, режиссёр, уроженец Свердловска Владимир Грамматиков в интервью «ОГ» тогда сказал: «Мы остаёмся на территории классической сказки, но в плане идеи движемся дальше. Добавлю ещё раз, что «Последний богатырь» — это не детское, а семейное кино. Если дальше всё сложится хорошо — возможно, снимем продолжение».

Вторая часть не заставила себя ждать и продолжает историю Ивана, который попадает в волшебный мир с персонажами сказок. Впрочем, дальше этого факта картина так и не идёт. Да, она стала масштабнее по спецэффектам, графике, привлечению актёров, но выглядит несколько шаблонно и натужно продолжает линию первого фильма. Но «Богатырь» действительно кино семейное, а значит, больше подходит в праздники аудитории, универсальнее и отсюда – больше сборы.

Ближайший конкурент картины Дьяченко – «Огонь» – собрал в прокате чуть больше 500 млн рублей (только за 2021-й и 617 млн рублей за весь период проката, с декабря 2020-го).

Картина рассказывает о спасателях «Авиалесохраны», которые борются с лесными пожарами. В главных ролях – Константин Хабенский и Иван Янковский. Перед нами фильм-катастрофа, и у этого жанра есть определённый набор приёмов. Это, к примеру, люди, оказавшиеся на краю гибели, героизм спасателей, жертвование собой ради других и так далее. Но вот только к этому стандартному набору рычагов воздействия на зрителя должны быть приложены сами герои. И за раскрытием их характеров на фоне разворачивающейся катастрофы интересно следить и хочется сопереживать.

У «Огня» всё хорошо со вторым – показом самой катастрофы. Видно, что на это потрачено много сил и средств. Пожары тут не кажутся компьютерными, выглядят до жути настоящими. Неплохо всё с масштабными сценами, полётами и проездами через огненные преграды. Но при этом всё неровно с первым – раскрытием героев в рамках этой самой катастрофы.

Хотя, конечно, «Огонь» всё же сложнее «Богатыря», драматичнее (хоть они и имеют одинаковый возрастной рейтинг).

На третьей и четвёртой строчках кассовых сборов начала года ожидаемо расположились две анимационные картины – «Семейка Крудс: Новоселье» (США) и отечественная «Конь Юлий и большие скачки». Первая, правда, за весь свой прокатный период (с 24 декабря) собрала 739 млн, что даже больше, чем у «Огня».

Замыкает пятёрку картина «Серебряные коньки». Мы подробно рассказывали о фильме в номере от 15.12.2020. Повторим кратко, что «Коньки» – впервые за долгое время – хороший пример новогоднего фильма, сделанного в России. Он нетяжёлый, неприевшийся, вовсе не комичный, нераздражающий. Он похож на красивую новогоднюю открытку, которую многие хотят получить.

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