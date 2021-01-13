На 58-м году жизни умер актёр сериала "Дальнобойщики" Денис Карасёв

Всего на счету Дениса Карасёва около 70 ролей. Фото: кадр из сериала "Дальнобойщики"

Российский актёр театра и кино, режиссёр Денис Карасёв скончался в возрасте 57 лет. Наибольшую популярность он приобрёл после роли в сериале "Дальнобойщики".

"12 января на 58 году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, театральный деятель Денис Анатольевич Карасёв", - говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов РФ.

Причины смерти не уточняются, однако РИА Новости пишут, что актёр скончался от сердечной недостаточности.

Денис Карасёв родился 1 августа 1963 года в эстонском городе Силламяэ. В 1985 году он окончил ГИТИС, мастерскую Андрея Гончарова. После чего работал актером в драматическом театре им. Маяковского и театре Ленком, участвовал в антрепризных спектаклях. В 1988 году стал членом Союза кинематографистов России. В кино начал сниматься с 1989 года.

Всего на его счету около 70 ролей. Сильнее всего Денис Карасёв запомнился по работам в таких фильмах и сериалах как "Сволочи", "Стрингер", "Марш Турецкого", "Мещёрские", "Каменская", "Дальнобойщики", "Мы из будущего 2", "Склифосовский", "Легенда Феррари". В 2004 году он поставил спектакль "Белые одежды" по повести Маркиза де Сада.