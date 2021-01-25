Секрет «Хозяйки Медной горы»: Дмитрий Геллер продолжил победное шествие на премии «Золотой орёл»

Дмитрий Геллер с небольшим перерывом проработал на Свердловской киностудии десять лет, теперь живёт и творит в Москве. Фото: из архива Дмитрия Геллера

Режиссёр Дмитрий Геллер и его анимационная картина «Хозяйка Медной горы» продолжают победное шествие по фестивалям и премиям. На этот раз автору улыбнулась удача на национальной кинопремии «Золотой орёл».

Работа Дмитрия Геллера была номинирована вместе с такими популярными мультфильмами, как «Белка и Стрелка. Карибская тайна» и «Иван Царевич и Серый волк 4», однако жюри всё-таки отдало предпочтение картине с уральским колоритом. Впрочем, «Хозяйку Медной горы» фортуна сопровождает весь год. Сначала Геллер победил на Суздальском фестивале анимации, затем на смотре «Окно в Европу», дальше был главный приз Большого фестиваля мультфильмов. Теперь «Золотой орёл», будто «Хозяйка» и режиссёр знают какой-то секрет… Но надеемся, мы не сглазим Дмитрия, потому что весной решится судьба ещё одной премии – «Ники», на которую он тоже претендует.

Сам автор рассказывал об этой картине и её героине в интервью «ОГ» так: «Как у любой культуры, у неё есть свои боги. На Урале это – Хозяйка Медной горы. Она управляет подземными сокровищами, она хранитель тайн и секретов горных профессий. Сокровища эти – хлеб живущих здесь людей, основа многих уральских профессий. И постижение этих секретов ремесла важнее денег, а порой и жизни…» Что ж, вероятно, Хозяйка Медной горы и Дмитрию помогла приблизиться к постижению киномастерства.

После церемонии вручения «Золотого орла» мы связались с режиссёром, чтобы поздравить его с наградой и узнать, когда же наконец его работу сможет увидеть широкий зритель. Дмитрий ответил, что пока ещё «Хозяйка» продолжает фестивальный путь, но летом он надеется устроить показ в родном Екатеринбурге.

Что касается, других призов «Золотого орла», то лидером по числу номинаций (14) в этом году была картина о декабристах «Союз спасения»Андрея Кравчука, которая в итоге взял семь наград. Фильмом года назван «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, лучшим режиссёром – Андрей Кончаловский с драмой «Дорогие товарищи!». В категории «Неигровой фильм» победила работа «Пространство стиха: Борис Слуцкий» Виктора Ткачёва. Кроме того, на этой премии награждаются телевизионные проекты. Так, лучшим телесериалом (более 10 серий) стал «Триггер» (реж. Дмитрий Тюрин, Первый канал), а мини-сериалом – «Одесский пароход» (реж. Сергей Урсуляк, «Россия-1»).

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