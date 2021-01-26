«Мы не удовлетворены качеством контента Свердловской киностудии»

Ольга Любимова, до того как стать министром культуры, два года руководила департаментом кинематографии при ведомстве. Возможно, ей удастся вывести киностудии в регионах из творческого кризиса. Фото: Алексей Кунилов

Министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 января в Москве провели рабочую встречу, на которой обсуждались знаковые проекты региона, а также деятельность нескольких крупных учреждений культуры Среднего Урала. В частности, речь зашла о проблемах Свердловской киностудии и развитии анимационной индустрии.

«Буран» – переломный момент в жизни киностудии?

К вопросу Свердловской киностудии на таком уровне власть не обращалась уже несколько лет. В конце 2015 года появилась информация о том, что 100 процентов акций киностудии выставлено на торги. Также приватизация не обошла бы стороной «Союзмультфильм», Санкт-Петербургскую студию документальных фильмов и «Ленфильм». В начале 2016-го наш регион направил в Министерство культуры письмо, в котором содержалась просьба о передаче Свердловской киностудии области. Так комментировал «Облгазете» ситуацию Евгений Куйвашев: «У нас есть предложение о создании кинокластера – не только по производству кино, но и по производству анимационной продукции, видеоигр и так далее».

Насколько этот проект был бы перспективным, мы так и не узнали. В августе 2016 года Президент РФ Владимир Путин поручил правительству приостановить приватизацию восьми государственных киностудий (в том числе Свердловской), но при этом и передача в областную собственность так и не состоялась.

На прошедшей встрече в федеральном Минкульте обсуждалось укрепление статуса Свердловской киностудии как одного из кинематографических центров России. Ольга Любимова отметила, что учреждению удалось сохранить имущественный комплекс, однако остаются вопросы по производству.

«То, что сохранён имущественный комплекс киностудии, – самое главное. Конечно же, есть над чем работать. Например, мы не удовлетворены качеством производимого контента. Отрасль сегодня активно развивается и киностудия, конечно же, тоже будет развиваться», – сказала министр культуры.

Другое дело, что последует за этими словами. Ведь вопросы по контенту существуют уже много лет. Если говорить о художественных картинах, то начиная с 2004 года киностудия занимается в основном сопродюсированием. Предоставляет в аренду павильоны или оборудование. В так называемом формате сопродюсирования шла работа и над последними заметными картинами «Дом солнца» (2010) и «Золото» (2013). И лишь под одним фильмом из восемнадцати стоит пометка «Производство» – это «Буран», съёмки которого завершились в 2020-м, но он пока ещё до зрителя не дошёл. Режиссёр картины – автор из Башкирии Айнур Аскаров.

Что касается свердловчан, то над художественными картинами на нашей киностудии в последнее время они не работают. В 2015 году в Екатеринбурге шли съёмки фильма Василия Сигарева «Страна Оз». Исполнительница главной роли Яна Трояновав материале РИА Новостей вспоминает об этом периоде так: «На Свердловской киностудии мы взяли только кран, он нам стоил гигантских денег, к тому же вместе с краном пришлось арендовать на студии специалиста, который в итоге не знал, как с этим краном обращаться», – рассказывает Троянова. – Мы пробовали поднимать кино в Екатеринбурге, в том числе и со Свердловской киностудией пытались налаживать отношения, но ей это было неинтересно».

Да, в 2020 году на студии произведено несколько документальных работ, одну из них – «Северная тропа» – снял сам гендиректор Михаил Чурбанов, другую – «Профессии будущего» – продюсер Свердловской киностудии Татьяна Третьякова. Соответствует ли этот результат масштабу учреждения – ответ, пожалуй, содержится в замечании Ольги Любимовой.

По поводу сохранения имущественного комплекса. Свердловская киностудия действительно не содержится за счёт бюджета. Она существует на средства заработанные, в первую очередь, от сдаваемых в аренду помещений. С одной стороны, у власти нет лишней головной боли, с другой, может ли тогда Минкульт спрашивать с неё за производимую продукцию…

И при всех этих обстоятельствах пока совершенно не ясно, как именно будут укреплять статус киностудии «как одного из кинематографических центров России».

Чего не хватает для анимационной индустрии

Мы поговорили с режиссёром анимационного кино Сергеем Айнутдиновым, который на киностудии работал и хорошо помнит, начало кризиса учреждения.

– Восстановление киностудии – вопрос очень сложный, и честно говоря, трудно представить, как его собираются решать. Наверное, нужно начинать с руководства. Да и творцов в Екатеринбурге уже почти не осталось, тот же Алексей Федорченко однозначно сказал, что не будет там снимать… В начале 90-х предлагали идею, которая бы позволила киностудии выжить – сделать её Студией национального фильма. Это был единственный шанс, потому что все республики рано или поздно начали бы что-то снимать. А тут всё бы в одном месте было, цены бы сделали не московские, приемлемые. Ведь ясно, что в сегодняшних условиях нам конкурировать со столичными студиями, тем же «Мосфильмом», нереально.

– Сергей Сагитович, также глава региона на встрече с министром отметил высокий уровень анимационной индустрии Среднего Урала. Действительно, на знаковых фестивалях ежегодно представлены работы студии «А-фильм», кинокомпании «СНЕГА». Студия анимации в Первоуральске, которую вы возглавляете, открылась в августе 2018 года. Можно говорить о первых результатах…

– Мы развиваемся, за прошлый год сделаны две картины из серии «Уральские байки», созданы три документальных фильма об истории местной анимации, один из которых – «Тайны уральской анимации. По следам свердловских кинолюбителей. 60-е» Марины Панасюк даже был отмечен на фестивале «Россия». Эта тема нас всегда волновала, и пока причастные люди ещё живы, надо было успеть что-то снять. Москва про нас такое кино не сделает, у них своя история. Продолжим оба сериала мы и в нынешнем году.

В Студии анимации на базе Инновационного культурного центра. Фото: Владимир Мартьянов

– Два года назад мы с вами говорили, что подобная студия должна жить большими, в том числе полнометражными проектами, тогда бы это действительно была индустрия. Чего для этого не хватает?

– Оборудование позволяет нам делать большие объёмы, да и на местном материале работать очень интересно. Но пока у нас нет столько кадров. Не только в Первоуральске, но и в Екатеринбурге. Это и проблема образования, и то, что далеко не все соглашаются ездить в Первоуральск, хотя в Европе крупные проекты в больших городах не делают, это очень дорого. Я стремлюсь, чтобы на студии было хотя бы несколько штатных аниматоров. Ведь то, что в области появилась такая студия, – почти чудо, главное, чтобы специалисты это поняли. Раньше с нами совсем мало сотрудничали, сейчас постепенно ситуация меняется в лучшую сторону.

Тяжёлый финиш центра "Эрмитаж-Урал" Также на встрече обсуждалась возможность дополнительного финансирования из федерального бюджета центра "Эрмитаж-Урал", который должен начать работу в апреле этого года. Напомним, изначально открытие центра «Эрмитаж-Урал» было намечено на ноябрь 2020-го, но пандемия внесла коррективы: на финишном этапе не оказалось средств на покупку выставочного и реставрационного оборудования. Эту статью расходов пришлось сократить втрое (вместо 200 млн руб. стало 75 млн), и траты легли не на федеральный бюджет (как планировалось), а на областной и городской. - В сентябре возникла договорённость между руководителями социальной сферы города и области о том, что 30 миллионов рублей даёт город, а 45 миллионов область. Но осенью было получено официальное письмо на имя главы Екатеринбурга от экс-министра финансов области Галины Кулаченко, что регион отказывает нам в выделении своей части средств, - поясняет "ОГ" директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин. - Соответственно нам пришлось в очередной раз перерабатывать сметы и ещё раз уменьшать сумму, с учётом того, что средств, возможно, больше не будет. Город 30 миллионов выделил в декабре 2020 года. Вероятно, после визита главы региона в Минкульт РФ ситуация может измениться в лучшую сторону, и средства будут получены всё-таки из федерального бюджета.

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