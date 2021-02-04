Темы дня

Культура / Кино
4 февраля 2021, 15:22

Алиса Фрейндлих вылечилась от COVID-19

Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих пока останется в больнице. Фото: кадр из фильма "Служебный роман"

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса. Она сдала отрицательный тест на COVID-19.

В больнице № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге Алиса Фрейндлих провела больше месяца - её госпитализировали в конце декабря 2020 года.

"Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьёзные улучшения состояния лёгких. Алиса Бруновна пока остаётся в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и, если так будет продолжаться, её скоро выпишут", - приводит ТАСС сообщение, поступившее от Большого драматического театра.

Добавим, что с начала пандемии COVID-19 подхватили многие известные люди в России. Среди них - оперная певица Анна Нетребко, шоумен, свердловский актёр Сергей Светлаков, актёр театра и кино, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, театральный режиссёр Роман Виктюк. 28 января от коронавируса умер народный артист СССР Василий Лановой.

С начала пандемии ковидом заболели 3 млн 918 тыс. россиян, 3 млн 390 тыс. из них уже выздоровели, 75,2 тыс. умерли. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.02.2021, 16:53 / Спорт
«Сухарь» Дмитрия Путилова принёс сборной России победу над Грузией
04.02.2021, 16:31 / Общество
В России силовикам могут разрешить следить за геолокацией граждан без их ведома
04.02.2021, 16:30 / Общество
Названа десятка самых популярных автомобилей января
04.02.2021, 16:17 / Общество
В Свердловской области впервые за несколько лет снизилась смертность от рака
04.02.2021, 15:48 / Общество
Строительство трамвайной ветки в Академический стартует в 2021 году