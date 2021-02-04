Алиса Фрейндлих вылечилась от COVID-19

Алиса Фрейндлих пока останется в больнице. Фото: кадр из фильма "Служебный роман"

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса. Она сдала отрицательный тест на COVID-19.

В больнице № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге Алиса Фрейндлих провела больше месяца - её госпитализировали в конце декабря 2020 года.

"Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьёзные улучшения состояния лёгких. Алиса Бруновна пока остаётся в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и, если так будет продолжаться, её скоро выпишут", - приводит ТАСС сообщение, поступившее от Большого драматического театра.

Добавим, что с начала пандемии COVID-19 подхватили многие известные люди в России. Среди них - оперная певица Анна Нетребко, шоумен, свердловский актёр Сергей Светлаков, актёр театра и кино, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, театральный режиссёр Роман Виктюк. 28 января от коронавируса умер народный артист СССР Василий Лановой.