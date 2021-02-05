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Культура / Кино
5 февраля 2021, 18:06

Скончался актёр сериалов "Бригада" и "Сыщики" Виталий Альшанский

Виталий Альшанский

Виталий Альшанский умер в возрасте 52 лет. Фото: кадр из сериала "Сыщики"

На 53-м году жизни умер российский актёр и режиссёр Виталий Альшанский. Он получил широкую известность благодаря ролям в фильме "Бумер" и сериалах "Бригада", "Сыщики" и "Полицейский с Рублёвки".

О кончине актёра сообщает ТАСС со ссылкой на его знакомую Любаву Разумовскую. Она не стала называть причину смерти, но заявила, что информация о прощании с артистом будет известна позже.

Виталий Альшанский родился в городе Новочеркасск 20 октября 1968 года. Училс в Театральном институте имени Бориса Щукина, а затем играл в Театре им. А. С. Пушкина.

На его счету 75 фильмов и сериалов, среди которых фильмы "Бумер", "Игра мимо нот", "Про любoff" и "Чёрная молния", а также сериалы "Бригада", "Сыщики", "Полицейский с Рублёвки", "Кухня", "Опера", "Счастливы вместе" и "Столица греха".

Областная газета Свердловской области

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