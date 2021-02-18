Ушёл из жизни Андрей Мягков

Известность ему принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс". Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы"

Скончался актёр, народный артист РСФСР Андрей Мягков. Ему было 82 года.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МХТ им. Чехова.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Окончил школу-студию МХАТ. Играл в спектаклях в "Современнике" и Московском художественном театре им. А. П. Чехова. Кроме того, он преподавал в Школе-студии и написал книги "Сивый Мерин", "Осторожно, стекло! Сивый Мерин. Начало", "Скрипка Страдивари, или Возвращение Сивого Мерина".

Известность ему принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс".