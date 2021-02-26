Съёмки проходили в специальном павильоне под Санкт-Петербургом. Его общая площадь - 7 000 квадратных метров. Кадр из фильма «Конёк-Горбунок»/кинокомпания СТВ

По итогам прошедшей недели отечественная сказка «Конёк-Горбунок» возглавила российский прокат по кассовым сборам – более 600 миллионов рублей. Произведение Петра Ершова получило новую жизнь – масштабные спецэффекты, яркие декорации и костюмы. При этом создатели решили отказаться от рифм и перевели всё в прозу, добавив в волшебный мир сказки сразу несколько современных элементов…

«Конёк» меж тем быстрым галопом мчится по российскому прокату. Дорогостоящая картина (бюджет, по официальным данным, 760 млн рублей) добралась до зрителей не в самый простой период. Последствия карантина будут аукаться ещё долго. И выпуск такого релиза сейчас всегда сопряжён с финансовым риском.

Но, как и в случае «Серебряных коньков» и «Последнего богатыря», показать такую картину на онлайн-платформе – значит, начисто перечеркнуть художественные достоинства. И финансовые, конечно. Вероятно, бóльшая часть бюджета ушла на визуальные эффекты, костюмы и декорации. Такое кино должно демонстрироваться на большом экране, с хорошей картинкой. А иначе – зачем это всё?

Тем более что за сказку взялись отечественные кинотяжеловесы: кинокомпания СТВ, телеканал «Россия 1» и одна из самых авторитетных в стране студий визуальных эффектов и анимации CGF. На режиссёрский мостик поднялся Олег Погодин (последняя его режиссёрская работа – сериал «Крик совы»), оператором-постановщиком стал Владимир Башта, который некогда снимал «Географ глобус пропил», «Кандагар», «Время первых». За костюмы отвечала Надежда Васильева – один из лучших художников по костюмам в стране (вдова Алексея Балабанова).

Сюжет сказки, знакомой с детства, пересказывать не нужно. Хотя тут, конечно, вопрос, насколько с материалом знакома целевая аудитория фильма. Взрослые – понятно, а пришедшие с ними дети? Знают ли они, что Ершов (существует мнение, что это сделал Александр Сергеевич Пушкин) ловко обратил весь сказ в поэтическую форму. Да в такую, что крылатые фразы пронеслись через сотню лет и плотно застряли в языке. Знают ли дети, что вместо орехов, показанных в фильме, Иван Жар-птице давал вино? И это лишь один из моментов, есть и другие. Условности, скажете вы, но уход авторов не только от формы, но ещё частично от содержания, вызывает логичные вопросы. Хотя насколько дети были бы готовы воспринимать стихи, а не прозу, тоже спорный момент. В своё время классик Александр Роу в самой первой киноэкранизации «Конька» в 1941 году отказался от поэзии.

Кадр из фильма "Конёк-Горбунок". Фото: Кинокомпания СТВ

Но что детям до таких тонкостей… Им следует любоваться самим Коньком и размахом спецэффектов. Он поражает. Уж коли мчится конь, то действительно мчится с невероятной скоростью, коли летает по небу кобылица – натурально летает. Жар-птица молниеносно взлетает вверх, а Чудо-юдо рыба-кит тревожит морскую пучину. Последние два элемента сказки сделаны, простите за сравнение, не хуже голливудских блокбастеров. Ярко и красиво. Достойно. Видно качество, которое, пусть и за большие деньги, но выходит вперёд. Остаётся только поверить. Волшебство!

Самого Конька-горбунка играет Павел Деревянко. То есть сказочная-лошадка говорит его голосом и имитирует мимику. Мило. Правда, Деревянко озвучил своего героя как-то без особого огонька. А в стремлении понравиться детской аудитории Конёк отдалённо похож на шрековского Осла (его вот на русский язык Вадим Андреев озвучил в разы живее). И внешне, и даже чуть-чуть характером. Он неглуп, более находчив и шутит в меру. Даже произносит словосочетание «законы физики», неизвестно откуда взявшееся в произведении, чей оригинал был написан в 1830-х годах.

Самого конька озвучил Павел Деревянко. Фото: Кинокомпания СТВ

Ивана-дурака играет Антон Шагин, Михаил Ефремов – царя, Паулина Андреева – Царь-девицу, Ян Цапник - спальника. И все добавляют что-то своё. Пусть даже Шагин изображает скорее не Ивана-дурака, а Ивана-недальновидного, а Паулина Андреева, получившая больше времени, чем её героине уделено в сказке, слишком дерзкую девицу.

Опять же: дети не так критично смотрят на происходящее. И здесь, как кажется, и зарыта одна проблема, которая по ходу фильма не даёт покоя. В произведение Ершова тонко вплетена социальная сатира, которая читалась. Авторы фильма попытались оставить эти элементы (к примеру, Царь говорит: «Лучше б казнить. Хорошо бы без суда и следствия! Да вот беда, не за что…»), но этого и мало, и теряется за антуражем всей сказки. То, что нравилось в литературной основе взрослым, в фильме не найти. Потеря этой части произведения вызывает грустную улыбку. Перефразируя героя «Бриллиантовой руки» – детям «Skibidi» (хит группы Little Big вплетён в сказочную картину и вызывает у юных зрителей восторг), а взрослым… Видимо, родителям нужно наслаждаться любовной линией между Иваном и Царь-девицей, заметно расширенной в кино.

Но если и это не поможет, то в конечном счёте на помощь придёт красивая картинка. Красота, как известно, спасёт мир. И за почти два часа картины она несколько раз выручает и «Конька», особенно в тех частях, где почему-то динамика сильно падает. Может, на то и был расчёт. Да и в конце концов, если даже современные дети не читали текста Ершова, то фантазировать они точно не разучились, и новые плоды картина им для этого подкинет. Главное – верить.

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