"Золотой глобус - 2021": "Борат 2" стал лучшей комедией, а "Душа" - лучшим мультфильмом

Фильм Хлои Чжао "Земля кочевников" удостоился двух главных наград, а сериал "Корона" получил сразу три статуэтки. Фото: официальный сайт премии "Золотой глобус".

В ночь на 1 марта состоялась 78-я церемония вручения американской кинопремии "Золотой глобус". Фильм Хлои Чжао "Земля кочевников" удостоился двух главных наград, а сериал "Корона" получил сразу три статуэтки.

Картина "Земля кочевников" победила в номинации "Лучший драматический фильм", а Хлоя Чжао стала лучшим режиссёром. Фильм рассказывает о 60-летней женщине Фёрн (в исполнении оскароносной Фрэнсис МакДорманд), которая из-за экономического кризиса остаётся безработной. Она решает оставить насиженное место и присоединиться к кочевникам, которые путешествуют между штатами и берутся за любую работу, что попадается под руку.

За главную статуэтку боролись также картины "Отец" Флориана Зеллера, "Манк" Дэвида Финчера, "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Фенелл и "Суд над чикагской семёркой" Аарона Соркина. При этом Аарон Соркин получил "Золотой глобус" за лучший сценарий.

Лучшей комедией стал фильм Джейсона Уолинера "Борат 2", который продолжает высмеивать быт американцев, социально-политическую обстановку в Штатах и мировые тенденции. Лучшим фильмом на иностранном языке стал "Минари" Ли Айзека Чуна, а лучшим мультфильмом - "Душа" от студии Pixar.

Сериал "Корона" удостоился наград в номинациях "Лучший драматический сериал", "Лучшая мужская роль" (Джош О'Коннор) и "Лучшая женская роль" (Эмма Коррин). Лучшим комедийным сериалом признан "Шиттс Крик". Среди мини-сериалов был выделен "Ход королевы", а его главная звезда, актриса Аня Тейлор-Джой, удостоилась статуэтки за лучшую роль.

Другие актёры, удостоенные "Золотого глобуса":

Чедвик Боузман ("Лучшая мужская драматическая роль" в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Ему присуждена награда посмертно);

Андра Дэй ("Лучшая женская драматическая роль" в фильме "Соединённые Штаты против Билли Холидей");

Саша Барон Коэн ("Лучшая мужская комедийная роль" в фильме "Борат 2");

Розамунд Пайк ("Лучшая женская комедийная роль" в фильме "Аферистка");

Дениэл Калуя ("Лучшая мужская роль второго плана" в фильме "Иуда и чёрный мессия");

Джоди Фостер ("Лучшая женская роль второго плана" в фильме "Мавританец").

Напомним, в 2020 году "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" победила картина "1917" Сэма Мендеса, а режиссёр получил статуэтку за лучшую режиссуру. Также премией был отмечен мини-сериал "Чернобыль".