Данила Козловский сыграл в «Чернобыле» пожарного, ликвидирующего последствия страшной аварии. Кадр из фильма «Чернобыль», режиссёр Д.Козловский

Наступившая весна подарит сразу несколько ярких российских фильмов, которые выйдут в прокат в ближайшие три месяца. «Облгазета» представляет обзор самых интересных отечественных новинок.

Стоит напомнить, что в начале недели губернатор Евгений Куйвашевподписал указ, согласно которому в регионе концертным залам, филармониям, театрам и кинотеатрам разрешили принимать больше посетителей. Теперь зал в кино можно заполнять на 75 процентов, а не на 50, как было ранее. Поэтому можно смело идти в кинотеатр и не бояться, что не хватит мест.

Март – месяц Елены Вяльбе

В первый четверг марта на широкие экраны вышла картина «Белый снег» – экранизация биографии трёхкратной олимпийской чемпионки и четырнадцатикратной чемпионки мира по лыжным гонкам Елены Вяльбе. Конечно, карьера Вяльбе заслуживает фильма (и, к слову, в текущий период, у руля Федерации лыжных гонок России, – тоже), правда, наш кинематограф в последнее время как-то нездорово тяготеет к жанру спортивной драмы. Особенно с моментами преодоления. Был и хоккей, и баскетбол, и футбол, теперь вот лыжи, в декабре ещё будут шахматы. Картина показывает путь Вяльбе от родного Магадана до триумфальной победы на ЧМ-1997, когда она завоевала пять золотых медалей. Хороший у фильма состав – режиссёр Николай Хомерики (видимо, окончательно ушедший из авторского кино), прекрасный оператор Фёдор Лясс и композитор Алексей Айги.

Ещё март порадует новой картиной мэтра отечественной анимации Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких» (выход 11 марта). Крайне интересная картина, в которой тонко переплелись и Гоголь, и Булгаков, и Всеволод Мейерхольд и музыка Дмитрия Шостаковича. Одна из самых ярких авторских анимационных работ прошлого года.

Для семейного просмотра подойдёт фильм «Пальма» (в прокате – с 18 марта). Работа Александра Домогарова – младшего основана на реальной истории, которая произошла в 70-х годах прошлого века, когда собака два года ждала хозяина в аэропорту «Внуково». В фильме, однако, Пальма находит себе друга в лице мальчика Коли. А потом, возвращается хозяин…

В апреле ждём «Чернобыль»…

8 апреля в кинотеатрах начнётся показ «Уроков фарси» – фильм Вадима Перельмана, тоже основанный на реальной истории, когда бельгийский еврей, пытаясь выжить в концлагере, выдал себя за перса. А немецкий офицер, в свою очередь, просил его научить фарси. Главному герою ничего не остаётся, как преподавать… выдуманный язык. Фильм представляли на Берлинском кинофестивале 2020 года.

Одна из главных премьер весны и, возможно, один из главных фильмов года – «Чернобыль», который выйдет в прокат 15 апреля. Вторая полнометражная картина Данилы Козловского, где он также сыграл главную роль, рассказывает о событиях апреля 1986 года, печально известных на весь мир.

В центре сюжета «Чернобыля» – истории трёх ликвидаторов аварии (пожарный, инженер и водолаз). По доступным материалам всё выглядит масштабно и очень страшно. На создателях лежала большая ответственность. Тут, во-первых, очень непростая история, произошедшая не так уж давно и имеющая живых свидетелей с разрушенными судьбами, во-вторых, после крайне успешного сериала HBO, прогремевшего на весь мир и собравшего множество восторженных откликов и наград, российский фильм должен быть не хуже.

На последней неделе апреля начнётся показ военного фильма «Девятаев» (режиссёры Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов). Картина о лётчике, который попал в немецкий плен и задумывает хитроумный побег с военной базы с угоном самолёта.

…А в мае традиционно говорим о войне

Конечно, в мае приоритет традиционно отдан военным картинам. Их в первую неделю будет две. Первая – «Лётчик». В главной роли - Пётр Фёдоров, который играет пилота, чей самолёт сбили в лесу, и теперь его главная задача – просто выжить. Да, фильм отсылает к биографии реального лётчика Алексея Маресьева, оказавшегося на грани гибели и мужественно вернувшегося обратно в небо.

Второй фильм – «Красный призрак». Действия также разворачиваются во время Великой Отечественной войны. В центре сюжета рассказ о неуловимом русском солдате, который в одиночку убивает немецких. Он буквально неуловим, за что и получает мистическое прозвище «Красный призрак».

Кстати, в мае в кинотеатрах должны показать картину «Иваново счастье» – смонтированный полнометражный фильм екатеринбургского режиссёра Ивана Соснина. «Иваново счастье» состоит из короткометражек, выпущенных ранее. Как, к примеру, «Интервью» с Алексеем Серебряковым и Юлией Ауг, «Голос моря», «Москва – Владивосток» и других.

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