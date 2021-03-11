Новое русло «Угрюм-реки»

Кадр из фильма "Угрюм-река"

На «Первом канале» стартовал показ «Угрюм-реки». История семьи Громовых получила второе масштабное киновопоплощение спустя больше чем 50 лет. Первое было в 1968 году, когда уральский режиссёр Ярополк Лапшин на Свердловской киностудии снял четырёхсерийный фильм по одноимённому роману Вячеслава Шишкова. И вот вторая экранизация. Для жителей Свердловской области к новому сериалу особое внимание. И с культовой работой Лапшина сравнить, и на родные места посмотреть: для съёмок создатели несколько раз приезжали в наш регион. А некоторым свердловчанам даже удалось сняться в картине.

Съёмки новой «Угрюм-реки» (или же в случае киношной традиции уже проще использовать приставку «младшая» и «старшая»?) начались в 2019 году. Режиссёр Юрий Мороз, автор в числе прочего «Каменской» и «Братьев Карамазовых», ещё на стадии подготовки при каждом удобном случае пояснял, что новая картина – не ремейк. То есть оглядка на образец будет, но с изменениями.

Актёров пригласили самых узнаваемых – Александра Балуева (Пётр Громов), Александра Горбатова (сам Прохор Громов), Юлию Пересильд (Анфиса), Софью Эрнст (Нина Куприянова), Александра Яценко (Илья Сохатых)…

Съёмки проходили в нескольких регионах, а в нашей области выбрали Каменск-Уральский, Полевской, Алапаевский и Первоуральский городские округа и реки Исеть, Реж, Чусовую.

И вот, кстати, первая оглядка: на Чусовой частично снимал и Ярополк Лапшин. Тогда в кадре было село Слобода, теперь деревня Каменка. Даже остались декорации с советских времён: на крутом берегу издали видны древние сторожевые башни. Потом здесь же снимали и «Семёна Дежнёва», и «Демидовых», и другие картины Свердловской киностудии.

Создатели отмечают, что снимать на Урале было трудно. Лодки и технику нужно было доставлять в труднодоступные места за 100–150 километров от ближайших населённых пунктов. Кстати, на Исети актёрам пришлось преодолевать пороги на шестиметровой деревянной лодке, которую спускали на воду за 50 метров до порогов. За съёмочный день можно было снять всего два дубля с дрона.

Эта сцена снималась на Исети. Справа на фото можно заметить дрон с камерой. Сейчас трудно даже представить, как больше 50 лет назад справлялся с такими съёмками Ярополк Лапшин и его оператор Василий Кирбижеков. Фото: Пресс-служба "Первого канала"

Подготовительный этап на локациях начинался, конечно, не за один день. А вот основные задействованные актёры из-за графика и сложной логистики приезжали непосредственно на съёмки, часто всего на один день. Зато массовку набирали из местных. Так, например, в картину попал и главный редактор газеты «Шалинский вестник», корреспондент «Областной газеты» Дмитрий СИВКОВ.

– Я со своими усами подходил на роль городового, – рассказывает Дмитрий. – А потом оказалось, что костюм с «Мосфильма» прислали маленького размера, и он мне не подошёл. Тогда переодели в простого мужика. Надеюсь, что где-то мелькну на экране. По-моему, это в четвёртой серии должно быть. Я ведь уже снимался в массовке (в 2008 году в селе Чусовое в Шалинском ГО проходили съёмки фильма «Варвара». – Прим.«ОГ») и знал, что надо стараться попасть на первый план, и тогда точно тебя не вырежут (смеётся).

Дмитрий снимался как раз на Чусовой, в Каменке. По сюжету Громова-старшего хватил удар от пережитых эмоций в трагическую ночь гибели Анфисы, а мужикам было велено унести лежащего героя.

– Актёрам массовых сцен платили, по-моему, около 600 рублей за смену, – добавляет Дмитрий. – Никаких подписей, что мы не могли рассказывать, с нас не брали. Помню только, что нам сказали: никаких интервью без согласования с продюсером. А я взял и подошёл напрямую к Александру Балуеву. Говорю, дайте интервью для местной прессы, надо с кем-то согласовать? Он сказал, что ни с кем не надо. С Александром Горбатовым мы тоже побеседовали. Разговорились на тему рыбалки. Он большой фанат этого дела. Бегал с утра ловить рыбу. Я обещал ему вяленых хариусов привезти, но не сложилось по времени.

Интервью с Александром Балуевым читайте здесь.

Пожалуй, что многие участники ждут увидеть себя на экране и посмотреть готовый продукт. Но что в итоге осталось от романа и «Угрюм-реки«-старшей, судить будем 1 апреля – тогда завершится показ 16-серийного фильма.

– Вышедшие на «Первом канале» серии видел частично, – говорит Дмитрий Сивков. – С «Угрюм-рекой» Ярополка Лапшина мы ровесники: и я, и он 1968 года. Режиссёр картины Юрий Мороз сразу говорил, что они по-другому видели фильм, что не будут делать ремейк. Переписали сценарий. И видно, что это продукт сегодняшнего дня. Он рассчитан на зрелищность. Нет, например, крупных выразительных планов, которые были у Лапшина. Фактуры у актёров сейчас другие, не такие, как были у Епифанцева и Чурсиной. Но это, может, брюзжание человека уже пожившего (смеётся). Но я понимаю, что у современной экранизации будет свой зритель, которому, возможно, новый фильм понравится больше. К примеру, из-за динамики, которой в старой картине было меньше. Но та «Угрюм-река» была более убедительной в выражении чувств.

Сами же создатели называют новый сериал – премьерой года. По масштабу среди телевизионных проектов – пожалуй, что так.

– Это будет главный проект года и, безусловно, не только для канала, но и для телевизионной индустрии в целом, – приводит «Первый канал» слова продюсера Дениса Евстигнеева. – Я таких масштабов не знаю. Мы пытались снять всё честно, не на крупных планах, а на фактуре и в больших декорациях, найденных и построенных по всей России. Это глобальная стройка деревень и имений, и, я надеюсь, выглядеть это будет также масштабно.

Интересные факты: * К премьере издательство «Эксмо» выпустило два вида двухтомного одноимённого романа Вячеслава Шишкова в серии «Кинообложка» *Съёмки сериала проходили на Урале, в Минске, в Суздале, в Кинешме, Москве и Подмосковье. В каждой локации строились декорации. За восемь месяцев состоялось семь экспедиций. *За новой картиной звезда первой "Угрюм-реки" Людмила Чурсина наблюдает уже в качестве зрителя. Но в съёмках был задействован её однофамилец - актёр Юрий Чурсин, играющий Андрея Протасова. *На декорации фильма в деревне Каменка ушло больше 80 кубометров пиломатериала. Перед Ключ-Камнем появились: склады, мельница, контора, пристань с помостом для приёма груза, мост через речку Каменка. Старую избу привезли из посёлка Прогресс. Уже после съёмок, во время паводка в апреле 2020-го декорации смыло. Первым уплыл мостик, следом от берега отчалила избушка, которая позже остановилась на небольшом островке в Нижнем Селе. Воды прибавилось столько, что было видно только её крышу. Фото: Валентина Юлдашева

"Мы со временем совпали" Первый фильм "Угрюм-река" вышел в 1968 году на Свердловской киностудии. Впрочем, уральцы и так отлично помнят эту картину, не раз пересматривали и... конечно, будут сравнивать с новой версией. Только время покажет, полюбят ли экранизацию Юрия Мороза зрители так же, как когда-то четырёхсерийный фильм легендарного Ярополка Лапшина. Увы, многих из тех, кто выпускал одноимённую картину 53 года назад, уже нет в живых. Но "Облгазете" удалось побеседовать с теми, кто остался. Выдержками из их воспоминаний мы делимся с вами. Светлана ТАРИК, монтажёр, вместе с Ярополком Лапшиным она сделала 11 картин: "Я поняла, что это будет великая работа, когда прочитала сценарий. Этот фильм сразу был событием не только для Свердловской киностудии, но и для всего нашего кинематографа. До «Угрюм-реки» только Сергей Колосов снял что-то подобное — это был исторический сериал о войне «Операция «Трест». Наша киностудия была тогда очень компактная, если не сказать маленькая. И вдруг запускается такая картина, приехали великие артисты: Людмила Чурсина, Гиви Тохадзе, Александр Демьяненко, Георгий Епифанцев, Валентина Владимирова... А после того как фильм первый раз показали по телевидению, к нам пришла гора благодарственных писем. Затем поступило предложение показать картину в кинотеатрах. Окна нашей квартиры выходят прямо на «Космос», а раньше было три сеанса в день — в 12:00, 16:00 и 20:00. Так вот в течение многих дней мы наблюдали, как собирались полные залы, хотя зрителям надо было высидеть больше четырёх часов. А сборы у нас были такие, что не снилось ни Михалкову, ни Кончаловскому…" Ирина КОЛЕСНИКОВА, гримёр: "Изначально Прохора Громовадолжен был играть Владимир Гусев, но он в первый же съёмочный день, когда слезал со скал, сломал ногу, и на замену ему приехал Георгий Епифанцев. Он ходил гоголем, всё говорил, что сразу знал, что будет сниматься в этой картине. И ведь действительно всё выдержал..." Людмила ЧУРСИНА, народная артистка СССР, исполнительница роли Анфисы: "Такие роли, поверьте, выпадают не каждый год и даже не каждое десятилетие. Никаких раздумий у меня не было, согласилась сниматься сразу. Первые пять лет после выхода картины – это было что-то… Слава богу, мозги у нас не поехали! Ярополк Лапшин осчастливил нас этими ролями. Думаю, зрителя цепляли эмоции – сибирская страсть, сибирский колорит. Вообще, каждое время выдвигает своих героев и свои фильмы. Мы со временем совпали. Что касается новой "Угрюм-реки", то это уже не первый случай, когда через десятилетия берутся переснимать. Современный режиссёр видит уже по-своему, исходя из своего мира, отношений, ценностей. Это естественно, дай бог, чтобы у них получилось. Анфису в новой картине играет ЮлияПересильд, на мой взгляд, очень хорошая актриса. Тем интереснее увидеть результат". Людмила Чурсина в роли Анфисы. Фото: Кадр из фильма "Угрюм-река" Юлия Пересильд в роли Анфисы. Фото: Кадр из фильма "Угрюм-река"