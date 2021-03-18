Всего же в съёмках по обе стороны камеры принимали участие около 60 человек. Фото: Скриншот из караоке-мюзикла

В Берёзовском сняли караоке-мюзикл «1008 ночей Шахерезады».

Сценаристом и режиссёром мюзикла стал Павел Баранчик, руководитель Дирекции городских праздников, которая занимается организацией массовых мероприятий в Берёзовском. Пандемия подтолкнула учреждение к поиску новых форматов работы.

– В январе мы обратились к жителям с просьбой поискать на чердаках реквизит в восточном стиле, заказали костюмы в местной студии, пригласили к участию три танцевальные команды, – рассказывает Павел. – Съёмочный процесс занял неделю. Большинство артистов – непрофессиональные. Например, визиря сыграл берёзовский общественник Пётр Головин, а Алладина – начальник отдела технического обеспечения ДК «Современник» Владислав Зайцев. Всего же в съёмках по обе стороны камеры принимали участие около 60 человек. В мюзикл вошли 14 популярных песен с оригинальной аранжировкой – под восточные мотивы.

Весь съёмочный процесс проходил в студии, на зелёном фоне, затем на него накладывали другие локации, так что герои успели полетать на ковре-самолёте, потанцевать в пустыне и погулять по дворцу.

Трансляция мюзикла прошла в YouTube и на местном телеканале «Век телевидения».