«Чернобыль»: больной, сложный, личный

Данила Козловский все трюки выполнял сам. Да и вообще старался максимально погружаться в работу. Даже изучил строение атомной электростанции и принцип работы реактора Фото: Кадр из фильма «Чернобыль», реж. Д. Козловский/Централ Партнершип

Практически за месяц до официальной премьеры в Ельцин Центре представили фильм Данилы Козловского «Чернобыль». Из названия нетрудно догадаться о главной теме картины. Страшные события апреля 1986 года вновь получили художественное воплощение на экране. Последний раз Чернобыльской аварии был посвящён англо-американский сериал, вышедший в 2019-м, который был благожелательно принят зрителями. Российские же кинематографисты на эту тему высказывались мало. А так масштабно – пожалуй, ещё ни разу.

Вообще, о событиях 26 апреля 1986 года до сих пор говорить трудно. Не только в кино. Некоторые ликвидаторы аварии отказались смотреть сериал «Чернобыль» от HBO и Sky. Не потому, что там неправда, с этой стороной у западного проекта было всё более-менее в порядке, а потому, что заново переживать те эмоции они не хотят. Лично знаю такого человека.

Но есть и другая точка зрения, которую поддерживают и другие непосредственные участники тех событий: рассказывать об этом нужно. Показать героизм ликвидаторов, чья жизнь впоследствии оборвалась, показать ошибки, показать правду. Развеять мифы. В этом смысле любой фильм на тему Чернобыльской АЭС будет рассмотрен именно с двух последних позиций.

Это не хорошо и не плохо: это данность. Любое произведение, имеющее под собой исторические факты, всегда будут рассматривать на предмет соотношения реального и вымышленного. Но, рецензируя фильм, если честно, не хочется действовать по такой схеме. Критик, в конечном счёте, как и простой зритель, не должен в мелочах знать документальную историю и тут же соотносить её с художественным фильмом.

Картине Данилы Козловского, который вот уже несколько лет как переквалифицировался из актёра в режиссёра, тоже предстояло балансировать на этой тонкой грани. Более того, его новый фильм неумолимо будут сравнивать с сериалом HBO и Sky. Искать параллели, схожие сцены и детали. Об этом мы поговорим позже, потому что, несмотря на одну тему, между ними есть одно важное различие.

Итак, сам фильм условно делится на три части. До аварии, во время и после того, как 26 апреля 1986 года серия взрывов разрушила реактор и здание 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В центре сюжета – пожарный Алексей Карпушин (его играет режиссёр картины Данила Козловский). Он работает в пожарной части в Припяти и параллельно выстраивает свои отношения с Ольгой (Оксана Акиньшина) и её сыном, который, понятное дело, в итоге окажется его ребёнком. Почему пара разлучилась за десять лет до аварии, и как так получилось, что в одном маленьком городе они до этого не встречались, нам так и не пояснят. После очередной размолвки Алексей переведётся в Киев, но уехать так и не успеет: в ночь после перевода грянет взрыв.

Пожарные были одними из первых, кто прибыл на место аварии, в самое радиационное пекло тушить загоревшийся реактор. О том, что случилось что-то неладное, Карпушин узнает по дороге, когда на его машину начнут падать мёртвые птицы. После – тяжёлая сцена у разрушенного энергоблока, где уже облучённые пожарные, с почерневшими лицами, ведут неравный бой с невидимым врагом.

Всматриваясь в людей, горящий битум, груду осколков и малиновое свечение радиации, по-прежнему не думаешь о том, правда ли было именно так. Визуальная составляющая фильма отработана качественно, а следовательно, показывает весь ужас первых часов аварии. Как на самом реакторе, так и в забитых больницах, куда свозили пострадавших. «Чернобыль» очень убедителен именно в визуальной составляющей. Конечно, картина в какой-то момент становится тяжёлой для восприятия и просмотра. Но как иначе? В этом и заключается посыл, что рассказывать об этом надо. Как бы страшно это ни было на самом деле.

В третьей части мы увидим уже саму ликвидацию. Карпушин вернётся из больницы добровольцем, чтобы погрузиться в радиационную мутную жидкость – из резервуаров под реактором надо было спустить воду. И опять же, отказ от массива графики, реальные съёмки под водой, настоящие декорации делают своё тяжёлое дело.

Оголяя смыслы картины, создатели не фокусируются на причинах аварии. Это всё как бы остаётся за кадром. Точнее, умещается в диалоге двух водолазов, что виноваты люди. А кто именно – уже не имеет значения. Система, которая допустила такое и с которой пытался бороться главный герой англо-американский сериала, в новом фильме не показана. В этом плане «Чернобыль» Данилы Козловского ставит впереди героизм конкретных людей, буквально готовых на самопожертвование. Это и отличает фильм от сериала. То есть главный герой идёт на подвиг сам, а не потому что его посылают туда. Можно долго спорить об этом акценте, но создатели выбрали его. Хотя в конечном счёте и фильм, и сериал всё же «играют на одном поле», показывая нам, что та самая «система» воспитала, по сути, и тех, и других. И злых, и добрых. И плохих, и хороших. В фильме этот момент подчёркнут пусть очень высокопарной, но правдивой фразой, что «родитель» у всех один – Советский Союз.

Но, повторимся, что сравнивать одно с другим не нужно. Картина Данилы Козловского – самодостаточное произведение, показывающее одну из сторон аварии, конкретную человеческую судьбу (пусть Карпушин – герой и вымышленный, но реальные прототипы, уверен, есть), сломленную за одну ночь. «Чернобыль» будет смотреть непросто, но, закрывая глаза или отворачиваясь от экрана, подумайте: а это же наше прошлое. И препарируя его, создатели оставляют зрителю самому искать ответ на вопрос: а что бы делал ты в такой ситуации?

«Чернобыль» - второй полнометражный фильм Данилы Козловского, после «Тренера» (2018 год) Фото: Павел Ворожцов

Фильм выйдет в широкий прокат 15 апреля.

Слово режиссёру Данила Козловский: «Это стало моей темой» Фильм в Ельцин Центре представили режиссёр Данила Козловский и продюсер Александр Роднянский. После показа они вдвоём отвечали на вопросы зрителей. Собравшиеся отметили и визуальную составляющую, и работу композитора (Олег Карпачёв), и оператора (Ксения Середа), и художников. Режиссёр, в свою очередь, рассказал, что картину снимали на Курской АЭС, а также в Хорватии и Венгрии. В последней стране работают лучшие специалисты по подводным съёмкам, и с ними сотрудничают даже голливудские студии. Кроме того, актёры не прибегали к помощи каскадёров и дублёров и делали всё сами. О создании картины режиссёр также рассказал корреспонденту «Облгазеты». – Кому-то может показаться странным переход от первой картины «Тренер» к «Чернобылю», – пояснил Козловский. – Я был на съёмках в Ирландии и думал о продолжении режиссёрской карьеры, но тема Чернобыля не входила в мой спектр художественных желаний. Александр Ефимович [Роднянский] прислал мне текст и сказал: «Даня, взгляните». Это не был готовый сценарий, но там была одна сцена, которая меня очень тронула, и я вдруг точно увидел, как можно рассказать эту историю. Во всяком случае, попытаться. – Но тем не менее очень резкий скачок от фильма про футбол к Чернобыльской трагедии… – С одной стороны, да. С другой, я всё-таки так не считаю. Пока я готовился к съёмкам, изучал огромное количество материалов. Это и документальные фильмы, и художественная литература, и документы, и доклады МАГАТЭ, и хроника. И чем больше я изучал, тем больше меня эта тема засасывала. Понимал, что если вдруг что-то случится, и я перестану делать этот фильм, мне будет очень больно. Это стало моей темой. Хотя когда случилась авария, мне был всего год. – Вы отмечали, что когда узнали о проекте, ещё не было сериала HBО, он даже в информационном поле не появился. Но пока вы делали фильм, он вышел. И теперь люди невольно будут сравнивать две работы. – Искренне скажу: когда сериал выходил, мы уже давно знали, что он будет. Мы общались с представителями западной индустрии. И радовались этому. Классно, что кто-то ещё берётся рассказать эту историю. Но и понимали, что там сериал, а у нас фильм. Примерно понимали, что у нас разные интонации. Для нас не было катастрофой то, что мы не первые. Вообще, чем больше фильмов на эту тему, тем лучше. Это важная для нас история, больная, сложная. И очень личная. Она заслуживает как можно больше серьёзных исследований. – Расскажите про композитора Олега Карпачева. Это великолепная работа… – Полностью поддерживаю ваши слова. Это выдающаяся работа. Я с ним работал ещё с «Тренера». Когда он мне прислал первые эскизы, они были замечательные, но про другое. Я ему сказал: «Не волнуйся, это сложная тема». Он ответил, подожди. И через неделю стал мне присылать свои размышления. И он стал попадать! При этом не видя материала! Это было абсолютным счастьем с ним работать.

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