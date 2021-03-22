Кадр из фильма «Нос, или Заговор «не таких», реж. А.Хржановский

В Суздале подвели итоги Открытого фестиваля анимационного кино. Гран-при присудили Андрею Хржановскому за полнометражную картину «Нос, или Заговор «не таких». Среди свердловчан жюри отметило двух режиссёров.

Официально Суздальский фестиваль завершится сегодня, но награждение традиционно состоялось в воскресенье. Безоговорочным фаворитом смотра изначально был народный артист России Андрей Хржановский, уже несколько месяцев собирающий награды самых разных фестивалей. В основе фильма «Нос, или Заговор «не таких» – повесть Николая Гоголя и одноимённая опера Дмитрия Шостаковича. Как рассказывал сам автор, эту картину он задумал больше 50 лет назад, когда учился во ВГИКе. Более того, Хржановский получил личное на то разрешение композитора. Но времена, цензура не позволили осуществиться планам полвека назад, что, кстати, повлияло на суть анимационного фильма сейчас. Эта работа посвящена людям искусства, которые опережали время, которые не боялись плыть против течения. Хржановский и сам именно такой человек (достаточно познакомиться с его биографией).

«Нос» – рисованная картина, где почти каждый кадр – шедевр. Сценарий вместе с Андреем Хржановским писал Юрий Арабов, звукорежиссёром выступил Артём Фадеев, один из ведущих специалистов в этой сфере. Что ещё сказать? Если вы не посмотрели этот фильм в рамках фестиваля, то вам – в кинотеатры, с 11 марта «Нос» поступил в российский прокат.

В связи с явным преимуществом работы Хржановского над всеми остальными жюри решило в номинации «Полнометражный фильм» приз не присуждать, а вот в коротком метре конкуренция имела место.

Победу в борьбе одержала Светлана Филиппова с картиной «Ба», диплом в данной номинации за работу «10000 безобразных пятен» получил уроженец Свердловска Дмитрий Геллер. Год назад он становился обладателем Главного приза с анимационным триллером «Хозяйка Медной горы», на этот раз помимо диплома он удостоен премии Гильдии киноведов и критиков Союза кинематографистов РФ, кроме того, фильм стал лидером профессионального рейтинга.

Награда за лучший фильм для детей досталась Анастасии Жакулиной и картине «Дылда», диплом в этой категории присудили свердловчанке Полине Фёдоровой и её «Белой змее».

Напомним, что одновременно с суздальским зрителем лучшие анимационные премьеры увидело больше 4000 гостей на 38 площадках в разных населённых пунктах нашего региона. И как сообщили «ОГ» в Свердловском фильмофонде, больше всего голосов наши зрители отдали за мультфильм «Невьянская башня» режиссёра Елены Лапшиной.

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