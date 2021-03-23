Картина Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария» вошла в программу 43-го ММКФ

«Последнюю «Милую Болгарию» ещё не показывали на российских фестивалях. Фото: со съёмок фильма «Последняя «Милая Болгария» /29f.org

Фильм уральского режиссёра Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария» будет представлен в конкурсной программе 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдёт с 22 по 29 апреля.

Организаторы фестиваля огласили только шесть первых картин, вошедших в конкурсную программу. Алексей Федорченко пока единственный российский режиссёр. Кроме него в список попали «Кровопийцы» (режиссёр Юлиан Радльмайер, Германия), «Кофейня в поле» (Сяофань Ши, Китай), «Голубое сердце» (Мигель Койула, Куба), «Сын» (Нушин Мераджи, Иран), «Равнодушные» (Леонардо Гуэрра Сераньоли, Италия). Остальные фильмы конкурсной программы будут известны позднее.

«Последнюю «Милую Болгарию» ещё не показывали на российских фестивалях (рабочие материалы демонстрировали в разделе «WORK-IN-PROGRESS» на «Кинотавре-2019»), так что это будет премьера.

Напомним, что Алексей Фёдорченко начал снимать фильм в 2017 году. В основу картины положена автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Главный герой фильма (уральский артист Илья Белов) молодой мичуринец, который хочет в 40-е годы прошлого века возродить сорт яблок «Болгария» и параллельно расследует странное преступление.

Фильм полностью снят в Свердловской области.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».