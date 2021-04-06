Назначен новый гендиректор Свердловской киностудии

Виктор Шадрин возглавит киностудию. Фото: предоставлено пресс-службой Минкультуры РФ.

Стало известно, кто возглавит Свердловскую киностудию. Гендиректором назначен Виктор Шадрин, занимавший ранее руководящие посты на областных телеканалах.

Кандидатура Шадрина была выдвинута Минкультуры РФ и утверждена распоряжением Федерального агентства по управлению госимуществом, сообщили "Областной газете" в пресс-службе министерства. Изданию также уточнили, что в киностудии запланированы и другие кадровые перестановки. К примеру, первым заместителем и креативным продюсером киностудии станет вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения Евгений Григорьев.

"Перед новым руководством Свердловской киностудии поставлена амбициозная задача – перезапустить киностудию. В планах укрепить техническую базу, а также расширить пул специалистов, обеспечивающих современный кинопроцесс. Мы ожидаем, что это будет способствовать развитию индустрии в области", – сказала министр культуры России Ольга Любимова.

Напомним, первый раз о переменах на Свердловской киностудии заговорили в конце января этого года. Тогда Ольга Любимова на встрече с главой региона Евгением Куйвашевым отметила, что учреждению удалось сохранить имущественный комплекс, однако ведомство "не удовлетворено качеством производимого контента". К этому вопросу также пришлось вернуться в марте.

После назначения нового гендиректора ожидается, что на базе киностудии появится центр содействия развития кинематографии Среднего Урала и УрФО. Также в ближайшие три года планируется запустить в производство по 3-5 игровых и документальных кинокартины.

По мнению Виктора Шадрина, "Свердловская киностудия может и должна стать сервисным центром, точкой входа в Уральский федеральный округ для отечественных и зарубежных кинематографистов".

Досье Виктор Шадрин родился 17 мая 1979 года в Свердловске. Окончил факультет журналистики Гуманитарного университета в Екатеринбурге. Возглавлял службу информации в филиале ВГТРК "ГТРК "Урал", потом в качестве заместителя гендиректора работал на "Областном телевидении" (Екатеринбург). В 2018 году стал директором АО "ТК "10 канал-Губерния", АО "Телекомпания "АТН". В 2019 году – замначальника Управления общественных связей ОАО "УГМК". Евгений Григорьев родился 17 марта 1979 года в деревне Кошуки Свердловской области. Окончил кафедру режиссуры ВГИКа и магистратуру факультета режиссуры школы-студии МХАТ. Снял 12 кинокартин ("Хенд мейд", "ПроРок", "Человек неунывающий"). Также является режиссёром-постановщиком, членом Союза кинематографистов России.

Добавим, с 2003 года (на протяжении 18 лет) Свердловскую киностудию возглавлял Михаил Чурбанов. За это время к учреждению культуры накопились вопросы по контенту. Если говорить о художественных картинах, то начиная с 2004 года киностудия занимается в основном сопродюсированием. Лишь под одним фильмом из 18 стоит пометка "Производство" – это "Буран", съёмки которого завершились в 2020-м, но он пока ещё до зрителя не дошёл.