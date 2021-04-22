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Культура / Кино
22 апреля 2021, 17:47

Премьера «Последней «Милой Болгарии» состоится 24 апреля

"Последняя "Милая Болгария"

Кадр из фильма "Последняя "Милая Болгария", режиссёр Алексей Федорченко. Фото: Кинокомпания 29 февраля/29f.org

24 апреля в Москве покажут новую картину екатеринбургского режиссёра Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария». Премьера состоится в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Россия представлена в основной программе ММКФ-2021 одним фильмом – и это работа Алексея Федорченко. Режиссёр начал снимать картину в 2017 году. В её основу положена автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Главный герой фильма (уральский артист Илья Белов), молодой мичуринец, который хочет в 40-е годы прошлого века возродить сорт яблок «Болгария» и параллельно расследует странное исчезновение человека. Фильм полностью снят в Свердловской области.

Картину покажут 24 апреля в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве. 

Областная газета Свердловской области

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