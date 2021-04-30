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Культура / Кино
30 апреля 2021, 09:50

Алексей Федорченко награждён за лучшую режиссёрскую работу на 43-м ММКФ

Алексей Федорченко

Алексея Федорченко признали лучшим режиссёром на 43-м ММКФ. Фото: Алексей Кунилов

Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссёрскую работу на 43-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) получил Алексей Федорченко с новой картиной «Последняя «Милая Болгария».

Картина екатеринбургского режиссёра была единственной в основном конкурсе от нашей страны. Напомним, что режиссёр начал снимать картину в 2017 году. В её основу положена автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом Солнца». Главный герой фильма, молодой мичуринец, который хочет в 40-е годы прошлого века возродить сорт яблок «Болгария» и параллельно расследует странное исчезновение человека. Фильм полностью снят в Свердловской области.

Кроме того, «Последняя «Милая Болгария» получила диплом Федерации киноклубов России.

Главный приз фестиваля – «Золотой Георгий» – присудили румынскому фильму «#Dogpoopgirl» Андрея Хуцуляка. Награды за лучшие роли, мужскую и женскую, получили иранский актёр Сохейл Гханнадан (картина «Сын»), и румынская актриса Андрея Грэмоштяну («#Dogpoopgirl»).

Полный список наград можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.

Областная газета Свердловской области

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