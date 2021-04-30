Алексей Федорченко: "Этот фильм посвящён исследованию анатомии меланхолии целого поколения"

Алексей Федорченко получил приз за лучшую режиссуру на 43-м ММКФ. Фото: Скриншот трансляции медиаплатформы "Смотрим"

Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссёрскую работу на 43-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) получилАлексей Федорченко с новой картиной «Последняя «Милая Болгария». Эта был единственный фильм, который представлял нашу страну в основном конкурсе старейшего кинофестиваля в России.

Формально, кстати, «Серебряный Георгий» – не первый приз «Последней «Милой Болгарии». Да, несмотря на то, что картину завершили чуть ли не за несколько дней до премьерного показа, у неё уже была награда. В 2019-м ещё не вышедшему фильму присудили приз фестиваля экранизаций «Читка» за «Самый яркий союз литературы и кино».

Но теперь этому союзу «литературы и кино» вручили приз уже за готовый продукт. В основу сюжета «Последней «Милой Болгарии» положена автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом Солнца». Зощенко, писавший её почти десять лет, пытался найти причины своей хандры и истоки неврозов, копаясь в прошлом и настоящем. Алексей Федорченко несколько раз признавался, что хотел экранизировать эту книгу больше 30 лет.

– Я даже тогда кино не занимался, – рассказал на фестивале екатеринбургский режиссёр. – Но понимал, что надо делать фильм. И очень удивился, что никто из режиссёров не брался за это произведения. С моей точки зрения, очень кинематографичным. Потом я несколько раз возвращался к этой теме, но всерьёз взялся в 2016-м, когда мы с Лидией Канашовой начали писать сценарий.

Снимать картину начали в 2017-м. Все локации были в Свердловской области. В том же году «ОГ» побывала на съёмках фильма, репортаж можно найти в архиве газеты за 26.08.2017. Алексей тогда не раскрывал нити сюжета. Лишь отмечал, что фильм «сложный, исторический, и действие происходит с 1900 года до 1943 года».

В центре сюжета молодой мичуринец Леонид, его сыграл уральский артист Илья Белов. Ему нужно сохранить и вырастить яблоки сорта «Милая Болгария», сберечь опытные образцы. А дело меж тем, происходит в 40-е, в эвакуации в Алма-Ате. По воле судьбы он находит рукописи таинственно пропавшего литератора Курочкина. И отправляется по волнам воспоминаний, в которых пропавший искал корни мучительной ипохондрии. А вместе с этим и путешествует по главным вехам начала XX столетия.

На вручении приза Алексей Федорченко сказал, что фильм посвящён исследованию анатомии меланхолии целого поколения творческой и научной интеллигенции России 30–40-хх годов прошлого века.

– И у нас было большое удивление, что этот фильм вдруг стал актуальным, – добавил режиссёр.

Кроме того, «Последняя «Милая Болгария» получила диплом Федерации киноклубов России.

Главный приз 43-го ММКФ достался румынской картине Андрея Хуцуляка с весьма оригинальным названием, которое, в общем, даже вслух произносить неловко. В оригинале фильм называется «#Dogpoopgirl». С английского языка это словосочетаний, а точнее – хештег, который по сюжету использую для интернет-травли, можно вольно перевести, как «Девушка с собачьими экскрементами» (усилить последнее слово каждый может сам). На русский же язык фильм перевёлся как-то совсем неловко – «#Засранка». В фильме банковская служащая подвергается настоящей травле, после того, как её пёс сделал в вагоне метро нечто не очень эстетичное. Впрочем, что именно собака сделала многие даже не разбираются, видео разлетается по телеканалам, а девушку начинают преследовать. И ситуация доходит до абсурда.

Награды за лучшие роли, мужскую и женскую, получили иранский актёр Сохейл Гханнадан (картина «Сын»), и румынская актриса Андрея Грэмоштяну («#Dogpoopgirl»).

Полный список наград.