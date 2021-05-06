Кино, как пламенный мотор: в прокате «Девятаев»

Павел Прилучный сыграл в фильме лётчика Михаила Девятаева. Кадр из фильма «Девятаев», реж. Т. Бекмамбетов, С. Трофимов / BAZELEVS

В российский прокат в преддверии 9 Мая вышла картина Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». История реального лётчика Михаила Девятаева, который попал в плен и сбежал, угнав немецкий самолёт, получила воплощение в виде большого блокбастера.

Для начала всё же давайте остановимся на реальных фактах. Конечно, личность Михаила Девятаева известна многим. Многим, но не всем. Думаем, у молодого поколения на вопрос о подвиге этого лётчика, его судьбе вряд ли бы получилось дать внятный ответ. И как бы ни ругали военные фильмы последних лет по разным поводам, но порой они заново открывают героев страны.

А ответ на вопрос, почему лётчик-истребитель, Герой Советского Союза – личность, для многих сегодня неизвестная, надо искать за границами нашей рецензии.

Тем не менее теперь каждый невольно сам потянется узнать факты. Михаил Девятаев попал на фронт в самом начале войны. В 1944 году он в районе Львова был подбит, катапультировался и попал в немецкий плен. Потом был один лагерь, неудачная попытка побега, потом уже «лагерь смерти». Затем концлагерь на остров Узедом, где вместе с другими заключёнными Девятаев угнал немецкий бомбардировщик и вернулся в расположение Советской армии.

Михаил Девятаев все подробности этой истории описал в книге «Побег из ада». Не думаю, что многие прочитают её перед походом в кино. Поэтому «Девятаев» по большей степени смог избежать сравнений реального и вымышленного, от чего, к сожалению, не застрахованы большинство фильмов, снятых по реальным событиям. Однако создатели картины не скрывают, что сюжет несколько отличается от произошедшей истории. Кино всё же требует своей жертвы в части художественного домысла.

В фильме всё происходит максимально быстро. Самолёт, воздух, стрельба, а дальше плен. В роли Михаила Девятаева – Павел Прилучный. Выбор, казалось бы, не самый очевидный. Прилучный актёр, известный больше по сериалам (самый, пожалуй, популярный – «Мажор»), столь серьёзных ролей у него не было. А тут ему надо играть сильного духом лётчика, героя войны. Но у Павла Прилучного в фильме всё же проявляется необходимая для этой роли фактура. Да и ход такой в последнее время применяется весьма часто: брать на сложную драматическую роль актёра, чьи данные для неё далеко не очевидны. Иногда, как видим, работает. Правда, простите за такую деталь, актёр совсем не похож на узника, прошедшего несколько лагерей. А по воспоминанием самого Девятаева, ни один из сбежавших не весил больше 40 килограммов…

Сам же фильм очень быстро сворачивает с дорожки клише военных фильмов. И встаёт на другие рельсы. Этому способствует как раз вымышленная сюжетная линия. А именно: в Лодзинском лагере для военнопленных Девятаев встречается с бывшим сослуживцем Николаем Лариным (Павел Чинарёв), которого считали умершим. Ларин перешёл на сторону врага, что и предлагает сделать Девятаеву. Это, по словам Ларина, позволит вновь подняться в небо и продолжить заниматься самым любимым на свете делом.

Михаил Девятаев и Николай Ларин. Фото: Кадр из фильма "Девятаев"/moscowfilmfestival.ru

Конфликт, в общем-то, известный чуть ли не с античных времён, вдруг вырастает в военном фильме. Герой и его антагонист, и при этом оба «наши». Перед Девятаевым, по сути, поставлен почти шекспировский вопрос: быть или не быть. Летать или не летать? Или же оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с этим?.. Моральный выбор, обострённый на войне. Как поступить? Девятаев, словно в кривое зеркало смотрящий на сытого Ларина, решает поступить иначе.

В таком случае ему уготована одна участь – смерть. Дальше, как и в реальной истории, его спасёт парикмахер (великолепный эпизод Тимофея Трибунцева), который подарит ему вторую жизнь в другом лагере – на острове Узедом в Балтийском море. Там Девятаев увидит немецкий «Хейнкель», на котором захочет улететь из этого ада. Но как угнать самолёт с охраняемой военной базы?

Этому и будет посвящена большая часть фильма. По-своему вполне захватывающая, держащая в напряжении. Вроде и знаешь исход, но как-то внутренне переживаешь за героев, рискующих своими кино-жизнями. Жанр, между тем, окончательно скатится в приключение, кульминацией которого станет грохот моторов над Балтийским морем.

Такое кино, увы, склонно к некоему обобщению. Доводя до конца фильма линию с двумя лётчиками, сделавшими совершенно разный выбор, создатели весьма предсказуемо сталкивают их между собой в финальной битве. Из-за этих условностей и не приходится искать ответа на вопросы, почему за угнанным бомбардировщиком отправляют лишь один самолёт (при том, что немцы знают, что в кабине лежат секретные карты) и почему охрана концлагеря показана едва ли не карикатурно, а главный символ немецких солдат – пресловутые колбаски разных вкусов…

Фото: Кадр из фильма "Девятаев"/moscowfilmfestival.ru

Зато в противовес этим условностям зрителям дарят головокружительные сцены полётов. Весьма правдоподобно. Создатели в части сцен применили технологию из военного онлайн-симулятора. Что позволило снимать актёров в кабинах самолётов и записывать их эмоции от виртуальных баталий. Вместе с тем зрители видят то, что наблюдает пилот перед собой. Получилось на высоком уровне, и компьютерные сцены тут сложно отличить от реальных. В недавнем «Т-34», напомним, примерно такой же подход превратил все танковые баталии в банальную компьютерную «стрелялку».

Обобщения и условности, о которых мы говорили выше, кажется, не позволяют фильму сказать и о другой важной вещи. В реальной жизни Михаил Девятаев, буквально чудом спасшийся из плена, ещё несколько лет подвергался унизительным проверкам «по законам военного времени» и даже содержался в лагере на территории колонии-поселения. Фильм говорит об этом одной строкой, перекидывая зрителей уже в 50-е, где Девятаева показывают со своей семьёй.

Но проблема кроется даже не в соотношении исторической правды и вымысла, а в том, что «Девятаев» всё же получится фильмом-аттракционом. Он, конечно, не так романтизирует войну, как делали некоторые его предшественники, но и толком не показывает ужасов Второй мировой. Да и заявленная линия выбора, отношения к Родине, предательства как-то брошена на полуслове. Характеры героев, казалось бы, вот-вот должны выйти из тумана облаков, но самолёты всё равно их перекрывают. А рёв моторов отвлекает внимание.

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Обратная связь: Девятаев на Урале Михаил Петрович Девятаев дожил до 85 лет. Его не стало в 2002 году. Он прожил дольше всех из десяти сбежавших тогда из плена*. После войны и всех последующих неурядиц он вернулся в Казань, где жил ещё с 30-х годов. Долгие годы он работал капитаном речных судов. Михаил Девятаев неоднократно ездил по стране и на встречах делился воспоминаниями. Так, перед выходом фильма в прокат в редакцию «ОГ» обратилась пенсионерка Алина Исаева, которая рассказала, что в 70-х была на встрече с Михаилом Девятаевым в посёлке Карабашка, Тавдинского городского округа. – Думаю, что это было в 1975-м, на 30-летие Победы, – вспоминает Алина Васильевна. – Встреча была в клубе. Зал – полный. Я пришла с дочерью-школьницей. Помню, что перед встречей, по-моему, продавали его книгу, и там был его автограф (возможно, что речь идёт про первую автобиографическую книгу Девятаева «Полёт к солнцу» 1972 года. – Прим. «ОГ»). Михаил Девятаев рассказывал и про плен, и про парикмахера, который помог ему. Что он ему сказал: «Ты – лётчик. Ты что здесь делаешь? Тебя здесь просто сожгут, и всё». Потом был этот остров. Рассказывал, как он присматривался к самолёту, как старался запомнить немецкие названия. Он подробно говорил, как сложно было приземлиться на территории, где были советские войска. После этой встречи эта фамилия как-то подзабылась. И вот только сейчас стала появляться вновь. Алина Васильевна подняла и другой вопрос: а приезжал ли тогда Девятаев целенаправленно в Карабашку? Действительно, не самый крупный посёлок Свердловской области вряд ли был основной целью визита Героя Советского Союза. «Облгазета» просит откликнуться тех, кто помнит ту поездку Михаила Девятаева в Свердловскую область. ___ *Один из бежавших – Пётр Кутергин – по документам родился в 1921 году на станции Чернушка. Эта станция сейчас находится на территории Пермского края, однако с 1923 года по 1934 год она входила в состав Уральской области, которая объединяла четыре губернии – Екатеринбургскую, Пермскую, Тюменскую и Челябинскую.

В тему История с побегом из немецкого плена на самолёте также легла в основу фильма Владимира Лаптева «Охота на единорога» 1989 года. Картина была снята на Свердловской киностудии. В центре сюжета группа советских лётчиков, которые попали в плен и служат живыми мишенями для немецких курсантов лётной школы. Одному из них удаётся совершить побег. Правда, когда он оказывается на родине, никто не верит в столь удачное стечение обстоятельств, его арестовывают и отправляют в лагерь на долгих десять лет. Картина снята по повести Владимира Туболева «Чужое небо».