Надежда на товарища Бендера? Или на Буку? Какие отечественные фильмы выйдут в прокат этим летом

Сергей Безруков в роли афериста Ибрагима Бендера. Фото: Продюсерская компания «Среда»

Вчера, 3 июня, в кинотеатрах показали первые фильмы лета-2021. «Облгазета» в традиционном обзоре новинок рассказывает, что посмотреть в кино ближайшие три месяца. Однако в этот раз прокатчики не очень радуют зрителей изобилием картин. Особенно отечественных.

Впрочем, такая ситуация с прокатом наблюдается уже не первый год. И тут, как говорится, если два раза совпадение, то три – уже закономерность. Ещё в 2019-м мы отмечали, что прокатчики не делают ставку на летние периоды. 2020-й, понятно, год сложный. Но в текущее лето также не предвидится большого всплеска. Громкие релизы, к примеру, «Девятаев» или «Чернобыль», пришлись на весну. По данным системы ЕАИС, отслеживающей проданные билеты и собранные деньги на территории страны, ни один фильм российского производства не попал в топ-10 по сборам за последнюю неделю.

Есть такой термин: держать кассу. Речь идёт о фильме, который может стать лидером проката или же оттянуть на себя внимание зрителей. Какая отечественная картина будет «держать кассу» в ближайшие месяцы – непонятно.

Июнь

Первый месяц лета – самый насыщенный в плане выхода отечественных картин. На стартовой неделе, правда, крупных фильмов не запланировано. Однако можно обратить внимание на документальную работу «Папа» Валерии Гай Германики. Валерия, когда-то начинавшая как раз с документального кино, в последнее время больше известна громкими (и даже скандальными) картинами. Но сейчас она вновь вернулась к документалистике, сняв фильм про своего отца (точнее, воспитавшего её отчима). «Папа» – семейное бытописание, в котором видна попытка разобраться в себе самой, в своих корнях, давних переживаниях, берущих начало с самого детства. А в центре сюжета – 91-летний Александр Браун.

На второй неделе июня в прокате не то военная драма, не то детектив – картина «Красный призрак» режиссёра Андрея Богатырёва. История про зиму 1941 года. Небольшой отряд советских солдат скрывается в заброшенной деревне, а рядом немцы, которые ищут таинственного «призрака». Военный экшен, про невидимого героя, убивающего врагов. В главных ролях – Юра Борисов и Владимир Гостюхин. А по содержанию… тут уж каждому решать, как относиться к «заигрыванию» с историческим материалом.

С 10 июня в прокате художественный фильм Алексея Тельнова «Архипелаг» – картина об экспедиции на Шпицберген в конце XIX века, цель которой – измерения реальных размеров и формы земного шара. Создатели также обещают детективную линию во всей этой истории.

Но, пожалуй, самая интересная картина не только июня, но и лета стартует в прокате 24-го числа. Это картина Игоря Зайцева «Бендер: Начало». Это, выражаясь модным словом, – приквел. То есть фильм, повествующий о событиях, предшествовавших похождениям «великого комбинатора» в «12 стульях» и «Золотом телёнке». Да, из названия нетрудно догадаться, о ком и о чём идёт речь. Из великолепных произведений Ильфа и Петрова мы знаем, что прошлое Остапа Бендера окутано густым туманом, и вот режиссёр Игорь Зайцев и сценарист Олег Маловичко предлагают нам заглянуть в него и как бы представить, что было «до» встречи с Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым. По сюжету фильма, молодой Ося сталкивается с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером в исполнении Сергея Безрукова. Выйдет ли что-то из этой фантасмагории – узнаем в кино. И, кстати, возможно, это именно тот фильм, который будет «держать кассу». Других претендентов пока не видно.

Июль и август

Второй и третий месяц лета громких премьер нам совсем не принесут. Фильмы августа даже нет смысла выносить отдельным пунктом, поскольку российских фильмов там, по сути, не будет.

В первую неделю июля на экраны выйдет новый фильм журналиста и писателя Михаила Идова «Джетлаг». Этим словом называют синдром смены часового пояса, когда на самолёте быстро перемещаешься с одного континента на другой. В фильме Михаила Идова главные герои ссорятся в начале и разлетаются по разным точкам планеты, где находят приключения и переворачивают свою жизнь с ног на голову. В главных ролях – Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев.

С 8 июля можно посмотреть документальную картину про Игоря Бутмана, показывающую яркую, как джазовая импровизация, биографию известного российского саксофониста.

Ну а для семейного просмотра подойдёт мультфильм «Бука. Моё любимое чудище» (в прокате с 5 августа) от студии Сергея Сельянова «СТВ». Главных анимационных героев озвучили Любовь Аксёнова, Алексей Чумаков, Алёна Долецкая, Тимур Родригез. Эта большая картина (заточенная и под большие сборы), в которой традиционно смешались принцессы, принцы, короли и фантастические животные. Сюжет сказочно-классический – принцесса ищет своего принца, но попадает в плен к Буке, опасному разбойнику царства. Но ещё неизвестно, кому не повезло больше: принцессе… или Буке.

«Бука. Моё любимое чудище» – крупный отечественный мультфильм, который выйдет этим летом. Фото: Кинокомпания «СТВ»

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