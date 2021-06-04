«Петровы в гриппе» отправятся в Канны

Чулпан Хаматова Фото: Сергей Пономарёв/Предоставлено кинокомпанией Hype Film

В четверг в Париже была объявлена программа 74-го Каннского кинофестиваля, который в 2021 году должен вернуться к более менее традиционному формату проведения. В основной программе одного из самых престижных смотров мира – картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», снятая по роману свердловского писателя Алексея Сальникова.

В прошлом году Каннский кинофестиваль ожидаемо пострадал из-за пандемии всем известного вируса. Ни о каком формате традиционного показа речи и быть не могло. В итоге прошлой осенью организаторы провели небольшие показы под открытым небом и что-то демонстрировали онлайн. Канны-2021, по сути, фестиваль, объединяющий два года.

Поэтому и невероятно сильная программа смотра. Что ни имя – то звезда если не мирового, то европейского кинематографа. В основной конкурс в том числе вошли картины Уэса Андерсона, Асгара Фархади, Франсуа Озона, Жака Одиара, Надава Лапида, Пола Верховена, Шона Пенна.

Кирилл Серебренников единственный россиянин в главном конкурсе. Картина «Петровы в гриппе» снята по сценарию самого Серебренникова, который он писал, опираясь на роман Алексея Сальникова. Книга «Петровы в гриппе и вокруг него», опубликованная сначала в саратовском литературном журнале «Волга» в 2016 году, а затем популярным издательством АСТ, стала настоящей литературной сенсацией. Алексей Сальников получил несколько литературных премий и стремительно поднялся в топы читательского интереса.

Фильм снимали с осени 2019 года по январь 2020-го (в том числе и в Екатеринбурге). В главных ролях задействованы Семён Серзин (Петров), Чулпан Хаматова (Петрова), а также Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Александр Ильин-младший, певец Иван Дорн, а в эпизодической роли появляется Николай Коляда. В прокат картина должна выйти в текущем году.

Лихую сюжетную линию книги (и, вероятно, фильма) пересказывать в словах не нужно – это надо читать. Роман легко купить в любом крупном книжном магазине.

Помимо Кирилла Серебренникова, чей фильм «Лето» в 2018-м получил в Каннах приз за саундтрек, ещё два российских режиссёра вошли во вторую по значимости программу фестиваля – «Особый взгляд». Это Алексей Герман-младший с работой «Дело» и Кира Коваленко с фильмом «Разжимая кулаки». Также в конкурсе – картина финского режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер шесть», где сопродюсерами значатся россияне Сергей Сельянов и Наталья Дрозд, а в ролях наш актёр Юра Борисов.

74-й Каннский кинофестиваль должен (итоговый формат и участие гостей из разных стран ещё обсуждается) пройти с 6 по 17 июля.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».