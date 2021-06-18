Для фильма Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария» ищут новую форму проката

Одну из главных ролей в фильме сыграл уральский артист Илья Белов. Кадр из фильма «Последняя «Милая Болгария»

Сегодня, 19 июня, в Екатеринбурге представят новую картину уральского режиссёра Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария». Создатели обещают позднее выпустить её в прокат, но «в оригинальном формате».

На премьерный показ в Ельцин Центре билеты разлетелись, как говорит Николай Коляда, со свистом пули. За несколько часов их уже не было. Но это и неудивительно.

Алексей Федорченко для кинематографического мира региона – наше всё. До сих пор он единственный режиссёр, работающий в области, который регулярно выпускает полнометражные художественные фильмы. Каждое из них – событие. При том, что в последний раз Алексей Федорченко снял картину «Кино эпохи перемен» про непростое время в жизни Свердловской киностудии, и получил несколько ценных призов за документальное кино. А теперь вновь вернулся в игровое.

Предпоследняя полнометражная картина Федорченко – «Война Анны» – одно из самых обсуждаемых кинособытий 2018-го. Премьера в Роттердаме, показ на «Кинотавре», где фильм неожиданно остался без призов. А затем главные призы «Ники», «Золотого орла» и «Белого слона».

Не всё, конечно, измеряется призами. Важнее зрительская любовь. «Последняя «Милая Болгария» уже успела получить приз Московского международного кинофестиваля. Теперь её представят в Екатеринбурге. Напомним, что картина полностью снята в Свердловской области и с уральскими актёрами.

Снимать её начали в 2017-м. В основу сюжета положена автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Зощенко, писавший её почти десять лет, пытался найти причины своей тотальной меланхолии.

– Почти два года мы не могли продолжить делать фильм, – рассказал Алексей Федорченко. – Пока нам не помог губернатор Свердловской области.

Но премьерный показ – один. На волнующий многих вопрос: что будет с прокатом, ответил один из продюсеров картины Дмитрий Воробьёв.

– Форму проката до сих пор ищем. Фильм должен выйти в начале июля. Сначала рассчитывали на разные сети. Но стали вести предварительные переговоры и расчёты – и пока находимся в раздумьях. Скорее всего, в июле будет опять (как и с «Войной Анны». – Прим. «ОГ») оригинальный прокат. Это культурные центры, галереи, библиотеки, научные центры. Мы ищем новые формы. Точнее пока сказать не могу.

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