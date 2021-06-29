Отец и Бендер: в прокате картина о молодости «великого комбинатора»

Остап Бендер и его отец. Зрителям предстоит увидеть ещё два фильма об их приключениях. Кадр из фильма «Бендер: Начало»/Централ Партнершип

В кинотеатрах продолжается показ фильма «Бендер: Начало» режиссёра Игоря Зайцева. Зрителям предлагают взглянуть на Остапа Бендера до событий, описанных в «Двенадцати стульях» и «Золотом телёнке». Один из главных действующих лиц – отец будущего «великого комбинатора», сыгранный Сергеем Безруковым.

«Это вы нарочно?» – спросил Остап». Это вопрос из «Двенадцати стульев», кажется, можно задавать несколько раз по ходу фильма, когда теряешься в потоке происходящего на экране. И как на него ответить?

Тут можно лишь догадываться. Но продюсерская компания «Среда» Александра Цекало, сделавшая «Бендера», несколько лет назад провернула такой же трюк с «Гоголем». Гоголь, если в двух словах, там предстаёт помощником сыщика, расследующего странные преступления. Сам экранный Гоголь страдает припадками, во время которых может общаться с персонажами из потустороннего мира. В общем, жанр определяйте сами. Режиссёр фильма, уроженец столицы Урала Егор Барановговорил, что это «хулиганская попытка создать из Гоголя очередной миф».

«Бендер: Начало» сделан по такому же принципу. То есть фильм – тоже попытка расширить миф об одном из самых неординарных героев советской литературы.

И почва благодатная. Мы ведь из романов Ильфа и Петрова о прошлом Остапа Бендера почти ничего не знаем. Равно как и о дальнейшей судьбе, но до этого киноделы ещё не дошли. Любую подобную историю хочется продолжить или додумать. Тем более, что прошлое Остапа Сулеймана Берта Мария Бендер-бея, думается, весьма и весьма интересно. Вот только авторы не писали его, может, даже и не планировали. И, конечно, они никогда не узнают, что в XXI веке за них это сделали другие люди.

Пример, в общем, для кино совсем не новый. Было уже такое, проходили. На всё есть воля художника. Например, к Джоконде можно пририсовать усы (Марсель Дюшан это сделал, например, в 1964 году). Вот и Остапу Бендеру можно придумать прошлое. Каким бы уж оно ни было.

Начинается всё в 1919 году. Молодой куплетист Ося Задунайский (Арам Вардеванян) развлекает публику в разгар Гражданской войны где-то в Солнечноморске. Направо и налево влюбляется в барышень, любит маму, убегает от бандитов-головорезов, читает Шекспира. По воле случая он встречается с Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Авантюрист, мошенник первого сорта, который жаждет украсть ценности графа Румянцева, оказывается отцом Оси.

Выглядят немного диковато. Конечно, спасать этот дуэт солнечноморских отцов и детей призван Сергей Безруков. Безруков старательно тащит своего героя на актёрском таланте. Но каким бы харизматичным ни был сам актёр, он не сможет прыгнуть выше своей же головы. В образе Ибрагима Бендера ему особо некуда развернуться, глубины характера нет совсем (как и у молодого Бендера). Из-за этого Сергей Безруков талантливо играет жулика в образе пирата Джека Воробья. Да, эта связь с известной серией американских картин, кажется, не скрывается совсем. От похожих сцен до музыки.

И с другой стороны не так случайно сходство «Бендера» с «Пиратами Карибского моря». Снятые по оригинальным произведениям Ильфа и Петрова фильмы имели серьёзную литературную основу. Остап Бендер раскрывался как герой по ходу аж двух романов, умирал и воскресал. В книгах был срез неоднозначного времени конца 20-х годов XX века. Периода тяжелого и уникального одновременно. А что призван показать «Бендер: Начало»? Да, в общем, ничего особенного. Он не про время и не про героя. Он создан для развлечения публики. Развлечение и ничего больше. Для этого тут и сходство с Джеком Воробьём, и невероятно динамичный монтаж, погони, выстрелы (непонятные кровавые убийства), эротика и шутки, насильно переделанные под антураж начала века.

И как-то даже неловко становится от этого. Хотелось бы абстрагироваться и не думать про несчастного Бендера и его отца, но ведь создатели усиленно нас завлекают миром книг Ильфа и Петрова. Тут появляется и Безенчук (сыгранный самим Александром Цекало), и многочисленные фразы и образы из произведений, как бы случайно сказанные отцом будущего комбинатора (видимо, Бендер должен их запомнить и потом как-то применять). И тут вопрос: почему тогда нельзя было сделать кино без героя «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка»? Необычный период в истории, да и сюжетов там – хоть отбавляй. С тем же колоритом, можно и с отсылками к реальным героям. Почему бы нет? Но кто «клюнет» на такое кино? Да ещё и без двух Бендеров.

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