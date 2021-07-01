В Санкт-Петербурге начались съёмки фильма екатеринбургского режиссёра Ивана Соснина «Далёкие близкие»

В одной из главных ролей нового фильма – актёр МХТ им. А.П. Чехова Евгений Сытый. Фото: Киностудия КИТ / KION / Red Pepper Film

Екатеринбургский режиссёр Иван Соснин приступил к съёмкам первого полнометражного фильма. Работа над картиной с названием «Далёкие близкие» началась в Санкт-Петербурге.

Идею полнометражного фильма Иван вынашивал давно. В прошлом году он говорил, что сценарий готов.

– Это будет довольно динамичный фильм про путешествия. Поэтому будут меняющиеся персонажи, герои. Надеюсь, зрителей это будет держать, – рассказывал «Облгазете» режиссёр.

По сценарию отец и сын, когда-то отдалившиеся друг от друга, отправляются вместе в путешествие буквально через всю страну – из Хабаровска в Подмосковье. За время этой совместной поездки раскрываются старые конфликты между отцом и сыном и выясняются причины их отдаления. В главных ролях задействованы Евгений Сытый (отец) и Филипп Авдеев (сын).

– Я снимаю истории, которые близки людям, это понятные сюжеты про простых людей. Этот фильм – не исключение, он про обычного человека, живущего на Дальнем Востоке, который решается на отчаянный поступок, – говорит Иван.

Планируется, что съёмки пройдут также в Хабаровске, на озере Байкал, острове Ольхон, в Бурятии и в Ленинградской области. Как сообщает «Киностудия КИТ» (партнёр производства фильма), премьера «Далёких близких» состоится в 2022 году.

Напомним, что 30-летний режиссёр и сценарист Иван Соснин снял больше десяти короткометражных фильмов. Главных хитом стала короткометражка «Интервью», где сыграл Алексей Серебряков. Фильм объездил множество фестивалей, побывав на экранах Германии, Америки, Японии. И получил награды «Кинотавра» и «Золотого орла».

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