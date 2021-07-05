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Культура / Кино
5 июля 2021, 13:22

Режиссёр Владимир Меньшов скончался от коронавируса

Владимир Меньшов

На момент смерти Владимиру Меньшову был 81 год. Фото: Павел Ворожцов.

Советский и российский кинорежиссёр, киноактёр, лауреат премии "Оскар" Владимир Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции. Ему был 81 год.

О смерти режиссёра сообщила пресс-служба концерна "Мосфильм".

"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - говорится на сайте "Мосфильма".

Дата и время прощания с режиссёром будут объявлены в ближайшие дни. Как сообщает ТАСС, Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года. В 1978 году он удостоился Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, в 1981 году - Государственной премии СССР, а в 1989 году стал Народным артистом РСФСР. В 1981 году режиссёр также получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит".

Помимо оскроносной картины, на счету Владимира Меньшова режиссёрские работы над фильмами "Розыгрыш" (1976 год), "Любовь и голуби" (1984 год), "Ширли-мырли" (1995 год) и "Зависть богов" (2000). Также Владимир Меньшов исполнил более 100 ролей.

Областная газета Свердловской области

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