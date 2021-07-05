Владимир Меньшов: кино для миллионов. Без преувеличения

2016 год. Владимир Меньшов был председателем жюри Уральского фестиваля российского кино. Фото: Павел Ворожцов

На 82-м году жизни не стало Владимира Меньшова. Владимир Валентинович скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Так сразу и не добавишь к нему профессию. Режиссёр? Но ещё и актёр, способный запомниться небольшим эпизодом (как в «Курьере»), сценарист, педагог, долгое время преподававший на Высших курсах сценаристов и режиссёров, где у него была своя мастерская игрового кино.

Но для большинства зрителей Владимир Меньшов всё же режиссёр. Удивительно, конечно. На первый план чаще выходят актёры, но с ним случай особый.

Владимир Меньшов снял не так много фильмов, но два из них стоят особняком. «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» даже не золотой фонд советского кино. С этим понятно. Они часть нашей культуры. Это две неотъемлемые части, вынь которые, и распадётся что-то в нашем сознании. Чего-то будет недоставать.

Сколько прошло лет, но нисколько не состарились эти фильмы. Кто-то не ищет свою любовь? Не влюбляется после сорока? Не мечтает о другой жизни? Или кто-то перестал покорять Москву, которая по-прежнему не верит ни чьим слезам?

«Москва слезам не верит» – кинороман о русской жизни, не потерявший актуальности и сегодня. Кажется, что это чётко уловили даже на Западе, присудив фильму «Оскар», который Меньшов не смог получить лично. А в СССР картину посмотрели больше 80 млн человек.

И дополняется этот роман и другими главами. «Любовь и голуби» – кино о простой деревенской семье. Это уже не огромная Москва, но вдруг для многих стало почти откровением, что и там кипят страсти античных трагедий.

А «Ширли-мырли»? Ещё одна глава об уникальном времени 90-х. Картина наивная, смешная и великолепно сыгранная на фоне декораций из плацкартного вагона. В котором, казалось, страна катилась в своё будущее.

Каким это будущее было для Владимира Меньшова как для режиссёра, мы так и не узнали. Он закончил с режиссурой в 2000-м, сняв «Зависть богов». Он так и не высказался о времени «нулевых». Возможно, уже не понимал его, возможно, думал, что всё сказал тогда.

Он всё больше снимался как актёр (порой не совсем избирательно). Появлялся на телевидении, в сериалах и ток-шоу. Многие узнали о его сложном характере. В 2007-м отказался прямо на сцене вручать награду фильму «Сволочи», бросив на пол конверт и назвав картину «достаточно подлой».

Кстати, в последние года Владимир Меньшов не только преподавал, но и бывал в жюри фестивалей. В Екатеринбурге даже два раза. На «России» в 2013-м и на Уральском кинофестивале в 2016-м. Расскажу в двух словах про последний. Уже совсем немолодой человек (тогда ему было 76 лет) посетил все конкурсные показы. Он садился со всеми в зале, надевал кепку и смотрел кино…

Прощание с режиссёром запланировано на 8 июля в Центральном доме кинематографистов. Вряд ли он вместит всех. Большой зал не сможет принять миллионы людей, так любящих фильмы Владимира Меньшова. Их именно столько. Без преувеличения.