Канны-2021 стартовали. Россию в основном конкурсе представляют «Петровы в гриппе»

Каннский кинофестиваль вернулся спустя год. Фото: CANAL+/ORANGE/FESTIVAL DE CANNES

В минувший вторник начался 74-й Каннский кинофестиваль, который в прошлом году так и не состоялся из-за пандемии коронавируса. В основную программу вошли 24 фильма. Среди них работа Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» – экранизация романа свердловского писателя Алексея Сальникова »Петровы в гриппе и вокруг него».

Один из самых важных и престижных киносмотров в мире открылся 6 июля мюзиклом Леоса Каракса «Аннетт». Жюри возглавил американский режиссёр Спайк Ли.

Из 24 картин, представленных в основном конкурсе, российская только одна – Кирилла Серебренникова. Однако в программу «Особый взгляд» – второй по значимости на Каннах – вошли фильмы «Дело» Алексея Германа-младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Кирилл Серебренников – последний из российских режиссёров, кто попадал в основной конкурс (в 2018-м с фильмом «Лето», которому вручили приз за саундтрек). Главный приз – «Золотую пальмовую ветвь» – советский (российский) фильм получал лишь раз, в 1958 году («Летят журавли» Михаила Калатозова).

История семьи Петровых, написанная уральским писателем Алексеем Сальниковым, была опубликована в 2016 году. Фильм снимали с осени 2019-го по январь 2020-го, в том числе и на Урале. В прокат картина должна выйти 9 сентября 2021 года. А после фильм будет эксклюзивно доступен онлайн в сервисе Okko.

Фестиваль продлится до 17 июля.