Вампиры нашего прошлого

Съёмки проходили под Тверью. Пробы проходили больше 200 девчонок и мальчишек. В массовых сценах участвовали юные актёры из Твери. Кадр из сериала «Пищеблок»/Продюсерская компания «Среда»

Сериал «Пищеблок», снятый по одноимённому роману уральского писателя Алексея Иванова, показали на стриминговой платформе «КиноПоиск HD». Эта история про очень странные дела в пионерском лагере в 80-х годах прошлого века. «Облгазета» разбирается, что получилось у создателей.

Алексей Иванов – один из самых (если не самый) экранизируемый современный российский автор. За последние несколько лет вышли «Ненастье», «Тобол», а впереди – «Общага» и «Сердце Пармы». Плюс, конечно, самый популярный фильм по роману Иванова – «Географ глобус пропил» Александра Велединского. Сам писатель это прекрасно понимает, и, как он говорил нам в интервью: «киношники любят мои романы».

Права на «Пищеблок», изданный в 2018 году, приобрела продюсерская компания Александра Цекало «Среда». Они такие истории любят. Снимать сериал стал Святослав Подгаевский, режиссёр, усиленно ищущий себя в жанре фильма ужасов («Яга. Кошмар тёмного леса», «Русалка. Озеро мёртвых», «Невеста»).

Это, кстати, интересный момент. Жанр хоррора в стране в последнее время переживает настоящий подъём, хотя ещё в 2017-м режиссёры, по статистике, меньше снимали именно ужасы и мистические триллеры. Сам Святослав Подгаевский в интервью «ОГ» как-то объяснял, что у нас и традиций нет, и системного подхода, и авторов. «Почва для историй такого рода у нас благодатная, нужно только научиться хорошо делать, придумывать», – рассказывал режиссёр (см. номер «ОГ» от 21.01.2017).

В этом плане у «Пищеблока» всё хорошо. Литературная основа Алексея Иванова идеальна для экранизации. Почти готовый сценарий. Бери и делай. Главное – не испортить эту кашу маслом.

Шокирующе и интригующе

Начало 80-х. В Москве – Олимпиада, а дети жарким летом едут отдыхать в лагерь «Буревестник» на Волге. Всё по классике – красные галстуки, вожатые, отряды и страшилки у костра. Валерка Лагунов (Пётр Натаров) скучает во всех этих декорациях. Но скучать ему придётся недолго. Сосед по отряду как-то странно начинает себя вести. Стал слишком послушным, а ночью куда-то ходит.

Завязку, в общем, можно сформулировать в двух словах: вампиры в пионерлагере. Что?! Да! Шокирующе и интригующе. А Валерке предстоит раскручивать эту загадку, ночами кутаясь в простыню от страха. Его напарником станет вожатый Игорь (Даниил Вершинин), который до поры до времени ни в каких вампиров не верит. Пока не попытаются выпить его кровь.

Зрителям же останется ждать разгадки. Роман для экранизации поделили на восемь серий. Хронометраж, надо признать, слегка большой, и чтобы перейти к сути, нужно продраться сквозь советский антураж. Его бережно выстраивают в каждой сцене. Сам лагерь, действительно, помнит пионеров. Декорации выбирали из 15 похожих локаций, чтобы всё соответствовало духу того времени. Получилось? Местами. Даже если не жил во время Олимпиады-80, видишь кое-где и новодел, и натужную стилизованную речь, и другие выбивающиеся детали. Что уж говорить про тех, кто носил на шее красный галстук.

Параллельно будет история Игоря, который влюбился в вожатую и ищет своё счастье. Только вот у девушки есть другой. Парень из серьёзной семьи, который может поломать жизнь при помощи влиятельных родителей. Эту сюжетную нить тоже предстоит связать с вампирами.

Вполне объяснимо, почему сериал многие ругали на половине, не досмотрев до конца. Динамики в начале явно не хватает, а она нужна как воздух. Обстановку пионерлагеря разбавляют сценами неуместного эротизма, песнями Дэвида Боуи и танцами под «Venus». А с вампирами-то что? Хочется ускорить повествование, промотать до других серий, чтобы смотреть на развязку.

Но тут возникает другой момент. Конечно, подготовка зрителя к сильной развязке в жанре триллера или ужасов (хотя создатели всячески предлагают называть «Пищеблок» «мистической фантастикой» важна. Но вот только жанровая принадлежность фильма так до конца и не определяется. Для ужастика совсем не хватает жути. Она тут какая-то совсем нестрашная (тем более что минимальная планка допустимого возраста для просмотра – 18+). Для триллера не хватает напряжения, которое оказалось сложно равномерно растянуть на все серии. Разве что для детектива есть составляющие. Но «Пищеблок» детективом (пусть и мистическим) никак назвать нельзя.

Разгадать прошлое, чтобы стремиться в будущее

И самое главное. Из-за медленного «разгона» повествования вопрос «а зачем это всё?» задаешь раньше, чем получается искать на него ответы. Ну не просто же так Алексей Иванов в романе увязывает эти две, казалось бы, несовместимые вещи – пионеров и вампиров. К чему это всё?

Идею влияния идеологии на личность и её свободу, прописанную в романе как раз через метафору вампиров и их жертв, в сериале оставляют для финала. Алексей Иванов старательно в книге доносит мысль и о скором конце идеологии, и о гибели идеалов. И образ пионерлагеря, почти как чистилища, из которого возвращаешься другим человеком. Фильм же пробирается к этому своими путями, но не развивает смыслы, заложенные автором. Скорее, больше концентрируется на поиске главного вампира, местами пытаясь копаться в прошлом (натурально отсылая к 20–30-м годам прошлого века), но далеко так и не заходит.

Тем не менее создателям удалось сделать сериал вполне смотрибельным. Святослав Подгаевский явно нащупывает свой стиль, занимая свободную нишу отечественного хоррора. Актёры подобраны уместно. Дети отыгрывают роли как могут, а среди взрослых артистов просто некому плохо играть. Особняком тут стоят Сергей Шакуров (пишут, что в свои 78 лет сам крутил «колесо» для одной из сцен) и Тимофей Трибунцев в роли пьющего и рефлексирующего врача лагеря.

«Пищеблок» – это пример нашей новой фантастики, которая хочет разгадать прошлое, чтобы стремиться в будущее. Людям постарше такой сериал, наверное, напомнит детство, те, кто помоложе, будут смотреть на советский миф и стараться делать выводы.

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