«Петровых» в Каннах отметили за изображение

Чулпан Хаматова сыграла в «Петровых в гриппе» жену главного героя. Фото: Сергей Пономарёв

В минувшие выходные завершился Каннский кинофестиваль. «Золотую пальмовую ветвь» вручилиДжулии Дюкорно с картиной «Титан». Фильм «Купе номер шесть» финского режиссёра Юхо Куосманена, с российскими актёрами и сопродюсерами, удостоен Гран-при. «Петровы в гриппе», а точнее, оператор Владислав Опельянц, получил приз от французской Высшей технической комиссии за изобретательную работу с изображением.

«Золотая пальмовая ветвь» вновь у Франции. Последний раз французский режиссёр получал главный приз Канн в 2015 году (Жак Одиар с «Дипаном»). И теперь приз у Джулии Дюкорно.

Европейские критики отмечают оригинальность «Титана», хотя кое-кого он и шокировал. Картина, если судить по синопсису, про девушку Алексию, которая совершает преступления, а затем, дабы скрыться от полиции, превращается в мальчика. Там же закручивается история с пожарным, принимающим её (ну то есть его) за пропавшего некогда сына. В общем, надеемся, что «Титан» до российского проката доберётся, и там уже все разберутся с работой Джулии Дюкорно.

Второй же по значимости приз достался картине «Купе номер шесть». Вообще, «Купе» – работа совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии (также фильм создавался при поддержке Минкультуры России). Среди российских продюсеров Наталья Дрозд и Сергей Сельянов (спродюсировавший почти все фильмы свердловского режиссёра Алексея Балабанова). В одной из главных ролей – Юра Борисов. Это история про то, как финская студентка Лора (Сейди Хаарла) едет поездом Москва – Мурманск и встречает в купе русского шахтёра Лёху (Борисов). Но внешность грубого парня в итоге обманчива. В российском прокате фильм – с 28 октября.

К слову, Гран-при в этом году вручили не только «Купе номер шесть», но и «Герою» иранца Асгара Фархади.

«Петровым в гриппе» Кирилла Серебренникова, основанным на романе екатеринбургского писателя Алексея Сальникова, основных призов не досталось. За несколько дней до объявления результатов один из продюсеров картины Илья Стюарт отметил, что картина всё-таки больше для российских зрителей и включение её в конкурс Канн было даже несколько удивительно. Большинство зрителей пока имеет возможность ознакомиться лишь с романом, но, вероятно, сделает похожие выводы.

Сам же режиссёр фильма в своём Телеграм-канале написал, что ничего страшного в отсутствии призов нет, и что картина продана [для проката] в рекордное количество стран для предыдущих фильмов Серебренникова. Кроме того, он объявил, что «Петровы в гриппе» после Канн первыми увидят жители Екатеринбурга.

«Думаю, это справедливо. Считаю фильм «Петровы в гриппе» очень личным и важным для меня», – добавил режиссёр.

Фильм запланирован в российском прокате с 9 сентября.

Во второй по значимости программе после основного конкурса – «Особый взгляд» – лучшей картиной признали «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова.

Напомним, что Каннский кинофестиваль не состоялся в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Следующий смотр организаторы планируют традиционно провести в мае 2022 года.

Список основных призов: «Золотая пальмовая ветвь» «Титан», режиссёр Джулия Дюкорно. Гран-при «Герой», режиссёр Асгар Фархади; «Купе номер шесть», режиссёр Юхо Куосманен. Приз жюри «Память», режиссёр Апичатпонг Вирасетакул; «Колено Ахеда», режиссёр Надав Лапид. Лучший режиссёр Леос Каракс («Аннетт»). Лучшая мужская роль Калеб Лэндри Джонс («Нитрам»). Лучшая женская роль Ренате Реинсве («Худший человек на свете»). Лучший сценарий «Сядь за руль моей машины», Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ. «Золотая камера» за лучший дебют «Мурина», режиссёр Антонета Кусиянович. Почётная «Золотая пальмовая ветвь» Джоди Фостер и Марко Беллоккьо.