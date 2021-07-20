Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Людмилу Чурсину с юбилеем

На счету артистки около 150 ролей в театре, кино и телесериалах. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале "Россия 1".

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, актрису театра и кино Людмилу Чурсину с юбилеем. Она известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Щенок", "Угрюм-река" и "Демидовы".

Людмиле Чурсиной 20 июля исполняется 80 лет.

"Блистательная актриса, вы исполнили десятки ярких, запоминающихся ролей на театральных подмостках и в кинематографе, многогранным талантливым творчеством обогатили замечательные традиции отечественной драматической школы", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин сказал, что биография Людмилы Чурсиной служит достойным примером всем, кто решил связать свою жизнь с искусством. Президент пожелал артистке благополучия и здоровья.

Людмила Чурсина родилась в 1941 году в Сталинабаде (ныне Душанбе), Таджикской ССР. В 1959 году она с золотой медалью окончила школу в Великих Луках. После этого она уехала в Москву поступать в Московский авиационный институт, однако передумала и поступила сразу в три театральных вуза - ГИТИС, ВГИК и Театральное училище им. Б. В. Щукина, из которых окончила только последний. В начале 1960-х начала играть в театре и кино.

На счету артистки около 150 ролей в театре, кино и телесериалах. Одни из самых известных работ Людмилы Чурсиной - фильмы "Угрюм-река", "Русь изначальная", "Донская повесть", "Демидовы", "Щенок" и "Когда деревья были большими".

Кстати В марте 2021 года на "Первом канале" состоялась премьера новой версии "Угрюм-реки". В честь показа нового фильма "Областная газета" взяла комментарии у людей, работавших над оригинальной картиной 1968 года, в том числе у Людмилы Чурсиной, исполнившей роль Анфисы Козыревой. "Такие роли, поверьте, выпадают не каждый год и даже не каждое десятилетие. Никаких раздумий у меня не было, согласилась сниматься сразу. Первые пять лет после выхода картины – это было что-то… Слава богу, мозги у нас не поехали! Ярополк Лапшин осчастливил нас этими ролями. Думаю, зрителя цепляли эмоции – сибирская страсть, сибирский колорит. Вообще, каждое время выдвигает своих героев и свои фильмы. Мы со временем совпали. Что касается новой "Угрюм-реки", то это уже не первый случай, когда через десятилетия берутся переснимать. Современный режиссёр видит уже по-своему, исходя из своего мира, отношений, ценностей. Это естественно, дай бог, чтобы у них получилось. Анфису в новой картине играет Юлия Пересильд, на мой взгляд, очень хорошая актриса. Тем интереснее увидеть результат".

Актриса удостоилась званий "народная артистка РСФСР" (1969 год) и "народная артистка СССР" (1981 год). Награждена двумя орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Орденом Почёта, Орденом имени М. В. Ломоносова и рядом других наград.